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"Пойдут сын и внук": Кравчук снова заявил о готовности убивать россиян

Глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук снова заявил о готовности стрелять по россиянам в случае войны

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук снова заявил о готовности стрелять по россиянам в случае большой войны, а также сказал, что с ним пойдут его сын и внук. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Пойдут сын и внук": Кравчук снова заявил о готовности убивать россиян

Леонид Кравчук. Фото: Google

По его словам, семья полностью поддержала его готовность защищать Украину с оружием в руках в случае агрессии со стороны России. Он отметил, что вместе с ним готовы пойти его сын и внук. Кравчук заявил, что семья сказала, что его позиция является правильной и она готовы его поддержать.

Первый президент отметил, что каждый гражданами и патриот должен быть готов защищать свою землю, детей и страну. По его словам, вся его семья едина в этой идее, а никаких критических замечаний в его адрес не было.

Две недели назад Кравчук заявил о готовности лично убивать российских солдат в случае военной агрессии и отметил, что несмотря на свой возраст, он все еще хорошо стреляет.

Справка: Леонид Кравчук был назначен главой украинской делегации в минской ТКГ в июле 2020 года. На этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали планом Кравчука. Он предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года после полной деоккупации региона. 

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9488-kravchuk-podtverdil-gotovnost-strelyat-po-rossiyanam-so-mnoy-poydut-syn-i-vnuk
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