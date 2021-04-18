Появились снимки нового военного лагеря России на оккупированной территории (ФОТО)

Россия построила в аннексированном Крыму новый военный городок. Спутниковые снимки, датированные 13 апреля 2021 года, обнародовало немецкое издание Der Spiegel.

Россия стягивает войска. Фото из открытых источников

Как показывают спутниковые снимки, на востоке Крымского полуострова возник новый огромный армейский лагерь с более чем тысячей единиц техники.

По данным расследователей, импровизированная военная база размещена примерно в 30 километрах от населенного пункта Марфовка. Отмечается, что еще 15 марта территория была пуста. Но ко 2 апреля появилось много техники и построек.

Спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в этом военном городке, помимо жилых помещений, расположено более тысячи боевых машин, стоящих рядами на огороженных территориях.

Кроме того, в дополнение к основному лагерю дальше на запад выстроена база меньшего размера.





Напомним, Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже стянула к украинским границам и на оккупированную территорию 89 тысяч военных. По данным украинской разведки, до 20 апреля 2021 года Россия разместит у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военных. Буданов подчеркнул, что РФ привела силы в усиленный режим, а с прошлого месяца активизировала разведку на территории Украины.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали три сценария, по которым может действовать Россия вблизи границ и на оккупированной территории. Эксперты рассказали, какой из сценариев наиболее вероятен и почему, как Украине действовать в создавшейся ситуации.

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