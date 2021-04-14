Стало известно, сколько российских военных накопилось у границы Украины

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже стянула к украинским границам и на оккупированную территорию 89 тыс. военных. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

Война в Украине. Фото из открытых источников

По словам Буданова, Россия привели силы в усиленный режим, а с прошлого месяца года активизировала разведку на территории Украины.

"Такие мероприятия являются нетипичными для этого периода, а созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала российской агрессии против нашего государства по состоянию на июль 2014 года, — считает глава ГУР Минобороны. — Мы считаем, что эти меры являются элементом оперативной маскировки развертывания войск, истинная цель которого — проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятия Кремлем соответствующего политического решения".

Сообщается, что неподалеку наших границ РФ согнала две армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, Черноморского флота. В готовности к применению, по данным разведки, находились 28 батальонных тактических групп на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

Буданов отмечает, что общая численность развернутой группы составляла 89 тыс. человек. Однако говорит, что это количество возрастет. По данным разведки, до 20 апреля Россия продолжит стягивать силы и технику к украинским границам и на оккупированный полуостров. По словам главы ГУР, общее количество личного состава через шесть дней должно увеличиться до 110 тыс. человек.

Напомним, в украинской разведке назвали три варианта действий России против Украины и подчеркнули, что ситуация с безопасностью остается напряженной.

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