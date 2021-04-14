Стало известно, сколько российских военных накопилось у границы Украины

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Таисия Ерохина
Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже стянула к украинским границам и на оккупированную территорию 89 тыс. военных. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина".
Война в Украине. Фото из открытых источников
По словам Буданова, Россия привели силы в усиленный режим, а с прошлого месяца года активизировала разведку на территории Украины.
Сообщается, что неподалеку наших границ РФ согнала две армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, Черноморского флота. В готовности к применению, по данным разведки, находились 28 батальонных тактических групп на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.
Буданов отмечает, что общая численность развернутой группы составляла 89 тыс. человек. Однако говорит, что это количество возрастет. По данным разведки, до 20 апреля Россия продолжит стягивать силы и технику к украинским границам и на оккупированный полуостров. По словам главы ГУР, общее количество личного состава через шесть дней должно увеличиться до 110 тыс. человек.
Напомним, в украинской разведке назвали три варианта действий России против Украины и подчеркнули, что ситуация с безопасностью остается напряженной.
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