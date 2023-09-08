Посла Армении вызвали в МИД РФ: что происходит

Посол Армении вызван в МИД РФ, где ему выражено "жесткое представление" на фоне "недружественных действий Еревана", заявляет российское внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщают "Комментарии".

Анна Акопян в Киеве

Послу Армении также вручена нота протеста "из-за высказываний председателя нацсобрания Симоняна в адрес официального представителя МИД РФ Захаровой".

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Россияне посчитали недружественными шагами Армении: запуск процесса ратификации Римского статута МУС, согласно выданному ордеру которого санкционируется арест Путина за похищение украинских детей; поездку в Киев супруги премьер-министра; проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Напомним, что Армения последние несколько лет выражает недовольство тем, что Россия не оказала ей должной поддержки, как члену ОДКБ, во время Второй карабахской войны. Наоборот, армянское руководство высказывало крайнее удивление странной пассивностью Москвы во время последней армяно-азербайджанской войны, в ходе которой Ереван де-факто потерял контроль над часть спорного с Баку региона. Ряд наблюдателей объясняли эту позицию Москвы желанием показательно "наказать" прозападного руководителя Армении Никола Пашиняна, де-факто поддержав в борьбе за Нагорный Карабах Азербайджан.

Следствием такой политики Москвы стало все больший крен Армении в стороны сотрудничества с Евросоюзом, в частности Францией, а также с США.

В ответ, в России заявили о готовности вернуть Карабах в "родную гавань", а Азербайджан стал перебрасывать войска к границе Армении, в зону так называемого Зангезурского коридора.

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