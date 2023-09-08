В Латинской Америке провели аресты из-за вербовки Россией наемников

17 человек, участвовавших в преступной вербовочной сети, арестовано на Кубе. Они вербовали кубинцев в российскую армию для участия в войне в Украине. Причем наемников находили, как на "острове Свободы", так и в самой России. Об этом сообщают "Комментарии".

Куба длительное время была союзником СССР

Как сообщили кубинские правоохранители, подозреваемым в участии в преступной сети грозит обвинение в торговле людьми, наемничестве и враждебных действиях.

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Несколько дней назад МИД Кубы заявил, что МВД страны "работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине".

- Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем, — заявили в Гаване.

В кубинском МИДе подчеркивают, что страна не участвует в войне против Украины, а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

Напомним, что после понесенных людских потерь в Украине Россия активизировала вербовку наемников для войны в Украине. На войну завлекают, как россиян, которым обещают повышенное денежное довольствие, амнистию (заключенным), так и трудовых мигрантов из Средней Азии. Последним, кроме денег, обещают ускоренное получение российского гражданства. ВСМИ также появлялась инофрмация о попытках вербовки на войну в Украину сирийцев и ливанских боевиков проиранской организации "Хезболла".

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