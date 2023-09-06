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У Путина предлагают "вернуть Карабах в родную гавань"

Российскую Z-общественность возмутило намерение Армении провести совместные с американцами учения, а также все более отчетливый крен кавказской республики в сторону Франции и США

6 сентября 2023, 22:23
Автор:
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Константин Куликов
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Российскую Z-общественность не оставил равнодушной все более отчетливый прозападный акцент внешней политики Армении, которая пока еще остается членом пророссийского оборонного союза ОДКБ. Об этом сообщают "Комментарии".

У Путина предлагают "вернуть Карабах в родную гавань"

Анна Акопян в Киеве

Кремлевский политолог, работавший на выборах доверенным лицом Путина, Сергей Марков призвал показательно наказать АРмению за непослушание Москве, отобрав у нее спорный с Азербайджаном Нагорный Карабах.


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"Глава Армении Пашинян бросил вызов и России и Азербайджану. Пригласил в Армению армию США. Пока на учения. Присоединяется к МУС, специально чтобы оскорбить президента России. Франция у него теперь главный союзник Армении, — пишет Марков. - И он заплатит за это. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань. Возможно в ближайшее время. Посмотрим как ему поможет его любимая Франция".

Вслед за Путиным, который по отношению к президент Украины Зеленскому употребляет эпитет "предатель", Марков накинулся на Пашиняна-"предателя".

"Пашинян — это предатель армянского народа в его историческом бытии, — заявляет Марков. — Веками Россия спасала армян... А теперь Пашинян решил предать Россию и переметнуться к врагам России в лице Франции и США и НАТО. Это предательство своего спасителя  приведёт к катастрофе для Армении. Это еще будет  очень легко, если Армения просто потеряет остатки Карабаха". 

Кроме того, кремлевский политолог обратил внимание, что супруга Пашиняна Анна Акопян 6 сентября приняла участие в саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

"Здесь она участвует в антироссийских мероприятиях вместе с первыми леди стран, захлебывающихся от русофобии: Украины, Литвы, Эстонии, Чехии", — возмущается Сергей Марков.

Напомним, что в первой карабахской войне в начале 90-х Россия односторонне поддержала Армению, что привело к потере Азербайджаном Карабаха, прилегающих к нему территорий и изгнанию оттуда азербайджанского населения. В ходе второй карабахской войны 2020 года Азербайджан вернул себе часть спорных территорий, а также при посредничестве России подписал перемирие с Арменией. Представители последней неофициально обвинили РФ в попустительстве Азербайджану и непредоставлении помощи своему союзнику по ОДКБ.

Тем временем, союзник России объявил, что проведет совместные военные учения с США.

В России прокомментировали приглашение Армении в НАТО.

А эксперты пояснили, о чем говорят недавние шаги Армении – может ли РФ лишиться союзника.  



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