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Главная Новости Политика внешняя политика Порошенко признался, какие международные переговоры дались ему тяжелее всего
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Порошенко признался, какие международные переговоры дались ему тяжелее всего

По мнению пятого президента, хуже всего на протяжении многих лет строился диалог с Владимиром Путиным

сегодня, 14:11
Автор:

Вечканова Елена

Любое международное сотрудничество предполагает преодоление множества подводных камней взаимопонимания, начиная от языковых барьеров и заканчивая выгодой для каждой из сторон. Как рассказал пятый глава украинского государства Петр Порошенко, во времена его президентства не одни переговоры с иностранными коллегами были весьма тяжелыми. Информацию сообщает "Украинская правда".

Порошенко признался, какие международные переговоры дались ему тяжелее всего

Петр Порошенко рассказал о самых сложных международных переговорах. Фото из открытых источников

Как рассказал политик, ему и его команде никакие достижения на международной политической арене не давались, словно "манна небесная".

"Мы никогда не позволяли себе публичных претензий к партнерам, но все, что имеем, профессионально завоевывали путем сложных внутренних реформ, непростых внешних переговоров и дипломатических комбинаций", — подчеркнул Петр Порошенко.

К весьма непростым договоренностям пятый президент относит и нашумевшее соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и безвиз, и, разумеется, признание украинской церкви — Томос. Также зачастую сложности встречались, когда речь заходила о новых санкциях для Российской Федерации.

"Самым тяжелыми со своего опыта для меня были переговоры с Нидерландами. Помните, сколько бед нам наделал консультативный референдум в этой действительно дружественной к нам стране в 2016 году? — напоминает Порошенко. — Будущее Соглашения об ассоциации с ЕС балансировало между "быть или не быть". Висело на волоске".

И все же, как утверждает политик, спустя длительное время Украине удалось одолеть всех противников и переубедить сомневающихся. По словам Петра Порошенко, эти переговоры были намного сложнее даже 18-часового заседания в 2015 году, когда в "нормандском режиме" заключались первые Минские договоренности. На это есть своя причина, поясняет политик.

"Самые сложные, потому что речь шла о европейской мечте", — резюмирует Порошенко.

Самыми худшими же политик считает любые переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. По словам Порошенко, так складывалось, потому что доверия к Путину у команды пятого украинского президента не было.

"Подтверждение видим и сегодня [], — говорит он. — Кремль […] перекладывает проблемные вопросы мирного процесса "с больной головы на здоровую".

В целом же нынешний нардеп считает, что простых международных переговоров попросту не бывает ни в одной стране.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что же Порошенко считает причинами начала оккупации Крымского полуострова и войны на востоке Украины. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, что именно Порошенко считает своей самой большой ошибкой за время пребывания в президентском кресле. Детали — в нашей публикации.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/27/7305124/
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