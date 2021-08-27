Порошенко признался, какие международные переговоры дались ему тяжелее всего

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Вечканова Елена
Любое
международное сотрудничество предполагает преодоление множества подводных камней
взаимопонимания, начиная от языковых барьеров и заканчивая выгодой для каждой
из сторон. Как рассказал пятый глава украинского государства Петр Порошенко, во
времена его президентства не одни переговоры с иностранными коллегами были
весьма тяжелыми. Информацию сообщает "Украинская правда".
Петр Порошенко рассказал о самых сложных международных переговорах. Фото из открытых источников
Как рассказал
политик, ему и его команде никакие достижения на международной политической
арене не давались, словно "манна небесная".
К весьма
непростым договоренностям пятый президент относит и нашумевшее соглашение об
ассоциации с Евросоюзом, и безвиз, и, разумеется, признание украинской церкви —
Томос. Также зачастую сложности встречались, когда речь заходила о новых
санкциях для Российской Федерации.
И все же, как
утверждает политик, спустя длительное время Украине удалось одолеть всех
противников и переубедить сомневающихся. По словам Петра Порошенко, эти
переговоры были намного сложнее даже 18-часового заседания в 2015 году, когда в
"нормандском режиме" заключались первые Минские договоренности. На это есть
своя причина, поясняет политик.
Самыми худшими же
политик считает любые переговоры с главой российского государства Владимиром
Путиным. По словам Порошенко, так складывалось, потому что доверия к Путину у
команды пятого украинского президента не было.
В целом же нынешний
нардеп считает, что простых международных переговоров попросту не бывает ни в
одной стране.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что же Порошенко считает причинами начала оккупации Крымского полуострова и войны на востоке Украины. Подробности ищите в нашем материале.
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