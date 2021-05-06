«Байден услышит все»: эксперт рассказал, что принесет Украине визит Блинкена

Отечественное информпространство пестрит различной информацией о сегодняшних встречах представителя американского правительства Энтони Блинкена с президентом и политической элитой Украины. По словам дипломата Константина Елисеева, следует ожидать того, что все увиденное и услышанное в нашей стране Блинкен детально передаст главе Штатов Джозефу Байдену.



Константин Елисеев. Фото из открытых источников

Елисеев подчеркивает, что визит американского Госсекретаря является логическим продолжением предыдущей телефонной беседы Байдена с Владимиром Зеленским. По мнению эксперта, Украина могла получить отдельные "сигналы" из Штатов для укрепления деловых отношений.

"Вашингтон ожидает на создание в Украине действительно "крепкой и действенной демократии" на основах неотвратимости реформ и без влияния олигархов или бизнес-партнеров. То, что сказал Блинкен — сказал Байден", — считает Константин Елисеев.

Также эксперт отметил весьма нетипичный факт для американской дипломатической практики — добавление второй особы (первого заместителя Блинкена Виктории Нуланд — ред.) в основной состав делегации. По мнению Елисеева, это свидетельствует о признании важности стратегического партнерства с Украиной. Еще подобным образом, уверен дипломат, подчеркивают опыт самой Нуланд, которая не один год работала над укреплением американо-украинских отношений.

Не менее важным, считает Константин Елисеев, является отдельная встреча Энтони Блинкена с настоятелем Православной церкви Украины Епифанием.

"Значит, речь идет об официальной позиции Вашингтона в поддержку ПЦУ, — говорит эксперт. — В США признают историческое значение получения Томоса про автокефалию украинской церкви и что это значит для духовного возрождения Украины. Видим полноценное "наследование политики предшественников", и это тот пример, которому нужно следовать и украинской власти".

По мнению Елисеева, то, что Блинкен прибыл в Украину после встречи с лидерами стран "большой семерки" (G7), лишь добавляет "консолидированного веса его сигналам в поддержку Украины". Дипломат объясняет, что первоочередно речь о противостоянии агрессии России и обещанию незамедлительному ответу на любой шантаж Киева со стороны Москвы.

"Визит Блинкена в Украину является элементом содержательной подготовки в США к саммиту Байден-Путин, — уверен Елисеев. — Это символический сигнал Кремлю, что США стоят рядом с нашим государством в борьбе за восстановление территориальной целостности. То, что Блинкен услышал и увидел в Киеве, безусловно, станет элементом переговорной позиции Вашингтона. Ничего об Украине без Украины".

Дипломат убежден, что визитом Блинкена официальная Америка продемонстрировала России, какой важный акцент делается на Украине. По мнению Елисеева, таким образом наша страна "фиксируется" в сфере трансатлантических интересов Штатов.

При этом эксперт отмечает, что хотя ситуация и кажется радужной, весьма сумбурная конференция на Банковой может омрачить радость. Константин Елисеев отмечает, что в команде президента могли обидеть заслуги и Блинкена, и Нуланд по отношению к реформам в Украине.

"Именно при их поддержке с 2014 года закладывались основы того, что ныне болит критикам всего и вся, сделанного предшественниками. Зеленского надо было хотя бы предупредить", — резюмирует дипломат.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, может остаться для украинцев "за кулисами" американо-украинских дипломатических встреч.

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