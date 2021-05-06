Как встреча Байдена и Путина повлияет на Украину — Кулеба

Мир с нетерпением ждет приближающихся деловых переговоров между американским и российским президентами. Заинтересована в таком диалоге и Украина, надеющаяся на поддержку США. По мнению руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча Байдена и Путина должна пройти исключительно на пользу нашей стране, сообщает "Интерфакс-Украина".



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Кулеба убежден, что американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с Владимиром Путиным. Это, по мнению дипломата, демонстрируется и нынешней позицией Штатов — без Украины про Украину решать ничего не будут.

Помимо прочего министр высказал надежду на то, что США продолжат свою "покровительственную" политику по отношению к Украине. А самое главное — сумеют продемонстрировать России, что любая попытка военной агрессии будет плохо сказываться на любых дипломатических и не только отношениях.

Кулеба также добавил, что в этом направлении также можно обсуждать и вопросы деоккупации захваченных РФ части Донбасса и Крымского полуострова. Мол, если российские политики не пойдут на уступки, санкционное давление со стороны Запада должно лишь усилиться.

Отметим, что Кулеба не отрицает вероятных "конструктивных шагов" в сторону России как от Штатов и ЕС, так и от Украины. При этом дипломат подчеркивает, что о подобном можно говорить лишь после прекращения военной агрессии на востоке Украины и возвращению ранее оккупированных территорий.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что визит Блинкена в Украину, по мнению эксперта, является элементом содержательной подготовки в США к саммиту Байден-Путин. Что еще о приезде Госсекретаря США в Киев думает дипломат Константин Елисеев, можно узнать в нашем материале.

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