Как встреча Байдена и Путина повлияет на Украину — Кулеба

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Вечканова Елена
Мир с нетерпением
ждет приближающихся деловых переговоров между американским и российским президентами.
Заинтересована в таком диалоге и Украина, надеющаяся на поддержку США. По
мнению руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча Байдена и Путина должна
пройти исключительно на пользу нашей стране, сообщает "Интерфакс-Украина".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Кулеба убежден, что
американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с
Владимиром Путиным. Это, по мнению дипломата, демонстрируется и нынешней позицией
Штатов — без Украины про Украину решать ничего не будут.
Помимо прочего
министр высказал надежду на то, что США продолжат свою "покровительственную"
политику по отношению к Украине. А самое главное — сумеют продемонстрировать
России, что любая попытка военной агрессии будет плохо сказываться на любых дипломатических
и не только отношениях.
Кулеба также
добавил, что в этом направлении также можно обсуждать и вопросы деоккупации
захваченных РФ части Донбасса и Крымского полуострова. Мол, если российские
политики не пойдут на уступки, санкционное давление со стороны Запада должно
лишь усилиться.
Отметим, что
Кулеба не отрицает вероятных "конструктивных шагов" в сторону России как от
Штатов и ЕС, так и от Украины. При этом дипломат подчеркивает, что о подобном
можно говорить лишь после прекращения военной агрессии на востоке Украины и
возвращению ранее оккупированных территорий.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что визит Блинкена в Украину, по мнению эксперта, является элементом содержательной подготовки в США к
саммиту Байден-Путин. Что еще о приезде Госсекретаря США в Киев думает дипломат Константин Елисеев, можно узнать в нашем материале.
Также на портале мы
рассказывали, почему российские войска могут оставаться неподалеку украинской
границы. Детали объяснили отечественные эксперты.
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