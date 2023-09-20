logo

BTC/USD

27196.89

ETH/USD

1629.63

LTC/USD

64.69

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика На улицах Баку появились российские флаги: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

На улицах Баку появились российские флаги: что происходит

Население столицы Азербайджана празднует победу в Нагорно-Карабахской операции и ожидаемое возвращение региона в состав республики

сегодня, 17:42 comments1141
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Жители Баку празднуют капитуляцию самопровозглашенной армянской республики Арцах и вероятное скорое возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. По городу курсируют автоколонны украшенные флагами Азербайджана, Турции и России. Об этом сообщают "Комментарии".

На улицах Баку появились российские флаги: что происходит

Флаги России на улицах Баку

Напомним, что Турция последовательно поддерживала Азербайджан в ходе Второй карабахской войны 2020 года, а также после вчерашнего возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. В частности, президент турецкой республики Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что "Карабах — это Азербайджан". Россия же, которая считалась союзницей Армении, заняла подчеркнуто нейтральную позицию в ходе вчерашних боевых действий. Ее представители заявили, что Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По мнению наблюдателей, таким образом Москва "наказала" Ереван за прозападную, ориентированную на Францию и США, внешнюю политику армянского премьера Николы Пашиняна.

Всплеск пророссийских симпатий в Азербайджане не прошел мимо внимания кремлевских политологов.

"Флаги России на улицах ликующего Баку ясно говорят, что Россия не потеряет свое влияние на Кавказе, — написал путинский политолог Сергей Марков. — Дружить с Азербайджаном Россия будет больше, а Азербайджан больше, богаче чем Армения и намного лучше относится к русскому языку и русской культуре".

Тем временем, в РФ прокомментировали сдачу армян: "Россия вообще никому ничего не должна".

Кризис нарастает: посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявления Зеленского.

А в Пентагоне предупредили, что могут прервать военную помощь Украине: подробности.

 
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!