На улицах Баку появились российские флаги: что происходит

Жители Баку празднуют капитуляцию самопровозглашенной армянской республики Арцах и вероятное скорое возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. По городу курсируют автоколонны украшенные флагами Азербайджана, Турции и России. Об этом сообщают "Комментарии".

Флаги России на улицах Баку

Напомним, что Турция последовательно поддерживала Азербайджан в ходе Второй карабахской войны 2020 года, а также после вчерашнего возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. В частности, президент турецкой республики Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что "Карабах — это Азербайджан". Россия же, которая считалась союзницей Армении, заняла подчеркнуто нейтральную позицию в ходе вчерашних боевых действий. Ее представители заявили, что Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана.

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По мнению наблюдателей, таким образом Москва "наказала" Ереван за прозападную, ориентированную на Францию и США, внешнюю политику армянского премьера Николы Пашиняна.

Всплеск пророссийских симпатий в Азербайджане не прошел мимо внимания кремлевских политологов.

"Флаги России на улицах ликующего Баку ясно говорят, что Россия не потеряет свое влияние на Кавказе, — написал путинский политолог Сергей Марков. — Дружить с Азербайджаном Россия будет больше, а Азербайджан больше, богаче чем Армения и намного лучше относится к русскому языку и русской культуре".

Тем временем, в РФ прокомментировали сдачу армян: "Россия вообще никому ничего не должна".

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