В Украине предложили объявить войну Польше

Бывший советник главы Офиса президента, а сейчас популярный блоггер Алексей Арестович прокомментировал обострение польско-украинских отношений, которое проявилось в резких публичных заявлениях президентов Польши и Украины, а также вызове украинского посла в МИД Польши. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Арестович

"Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну, — иронично заявил Алексей Арестович. - Вот так будет очень похоже на 100 лет назад".

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- Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется, — напомнил Арестович о неудачных попытках создания украинского государства сто лет назад.

Кроме того, бывший советник главы офиса президента вдруг заявил, что в Украине при власти "случайные люди".

- Вы заметили, что каждая власть в Украине начинает по-разному, а заканчивают они всегда одинаково — политическим самоубийством... Это потому, что они случайные люди во власти. Получив исторический шанс, власти не знают, как им распорядиться, устают от самих себя и начинают педалировать единственный инстинкт, который у них остаётся — тягу к смерти.

Напомним, что экономический конфликт между Украиной и Польшей стартовал из-за требований польских фермеров запретить экспорт украинского зерна в ЕС и Польшу. Причиной этого стала невозможность польского фермера конкурировать с украинских зерном — в Украине более крупные наделы земли и более дешевая рабочая сила, а значит и более низкие затраты в пересчете на тонну зерна. В результате агропродукция польских крестьян не выдерживает конкуренции с украинскими продуктами. К ограничительным мерам Польши присоединились Венгрия и Словакия. В ответ Украина заявила о намерении запретить польский агроимпорт в Украину. Поляки в свою очередь пригрозили остановкой поставок оружия и другой западной помощи, которая следует транзитом через их страну.

Тем временем, на улицах Баку появились российские флаги.

Украинские беженцы массово покидают Польшу.

А Путин официально подтвердил, что поедет в Китай и сообщил подробности.