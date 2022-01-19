Пока идут переговоры – пушки молчат: итоги визита Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен побывал в Украине, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой, американским дипкорпусом.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен - фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно итогов визита главы американского внешнеполитического ведомства в Киев.

Руководство США прислушалось к просьбам украинской власти о более активном участии в вопросах, связанных с урегулированием конфликта на Востоке нашей страны



Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание на интенсивность контактов между украинской властью и США.

"Президент Владимир Зеленский провел несколько телефонных разговоров с главой Белого Дома Джо Байденом. Госсекретарь Энтони Блинкен не раз общался и с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, и с тем же Зеленским. То сенаторы приезжают, то глава Офиса президента Андрей Ермак общается с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Контакты происходят почти каждую недели, их интенсивность – колоссальная. Думаю, это связано с тем, что руководство США прислушалось к просьбам украинской власти о более активном участии в вопросах, связанных с урегулированием конфликта на Востоке нашей страны, – отмечает политолог. – К тому же, США вопрос Украины рассматривают уже как вопрос европейской безопасности".

Алексей Якубин подчеркивает: важно помнить, что пока идут переговоры – пушки молчат. И пусть даже переговоры (между США и РФ, между США и Украиной) ведутся в условиях, когда американские СМИ пестрят сообщениями о российской угрозе, сам факт встреч, диалога, помогает снять напряжение, уверен эксперт.

"Уменьшается риск эскалации. Заметно, что США готовы выступать более активным посредником в переговорах между Москвой и Киевом, – продолжает Алексей Якубин. – Также я не исключаю, что Штаты могут более активно участвовать в урегулировании конфликта на Востоке – через Минские соглашения. Мне кажется, что есть даже определенные контуры договоренностей между США и РФ. Просто в данный момент администрация Байдена не может их представить широкой общественности".

Украина будет продолжать получать поддержку от Вашингтона с целью сдерживания РФ от агрессии

Блинкен своим визитом засвидетельствовал поддержку Украине со стороны США. В этом уверен Денис Москалик, координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина".

"Судя по тому, что сказал Блинкен, Украина будет продолжать получать поддержку от Вашингтона, что та будет усиливаться – с целью сдерживания РФ от агрессии. И речь шла о поддержке не со стороны коллективного Запада, а собственно от Соединенных Штатов", – уточняет эксперт.

Он также подчеркивает важность аналогичной поддержки, которую выражают и оказывают нашей стане Британия и Турция.

"Именно США и эти страны являются стратегическими партнерами Украины, которые могут оказать в данный момент действенную поддержку, – резюмирует Денис Москалик. – Так что визит их представителей в Украину, соответствующие месседжи более чем важны".

Ранее на портале "Комментарии" — Кулеба рассказал, в чем заключался первоначальный план России в отношении Украины.





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