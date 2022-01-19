Кулеба рассказал, в чем заключался первоначальный план России в отношении Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первоначальный план России в отношении Украины заключался в том, что нашего государства уже не должно было существовать. По крайней мере в том виде, в котором оно существует сейчас. Об этом глава МИД рассказал во время брифинга, передает РБК-Украина.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

Кулеба напомнил, что Россия ведет войну против Украины с 2014 года:

"По первоначальному плану Российской Федерации, нас уже не должно было существовать как государства, по крайней мере в том виде в котором Украина продолжает. Не только существовать, но и развиваться", — заявил министр иностранных дел.

При этом Кулеба отметил, что сегодня Украина — очень прочное государство, у которого есть сильные армия, дипломатия и партнеры.

"Мы с вами прошли через безумные испытания. Мы прошли через самые трудные моменты нашей истории. Когда ракеты, когда снаряды падали на нашу землю, когда соотечественники гибли, но мы были достаточно сильными, чтобы пережить это, одолеть и крепко стать на ноги", — сказал глава МИД Украины.

Напомним, что по словам Дмитрия Кулебы, официальный Киев не рассматривает силовой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому у руководства России нет причин заявлять, что Украина готовится направить армию на Донбасс для его деоккупации. Глава украинского МИД добавил, что Украина никогда не давала России повод сосредотачивать у украинской границы группировку в количестве более 100 тысяч человек, да еще и делать время от времени заявления о готовности встать в защиту народа Донбасса. Украина никогда не рассматривала и не рассматривает вариант силового освобождения Донбасса от оккупации.





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