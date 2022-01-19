Кулеба рассказал, в чем заключался первоначальный план России в отношении Украины

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Елизавета Черных
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первоначальный план России в отношении Украины заключался в том, что нашего государства уже не должно было существовать. По крайней мере в том виде, в котором оно существует сейчас. Об этом глава МИД рассказал во время брифинга, передает РБК-Украина.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
Кулеба напомнил, что Россия ведет войну против Украины с 2014 года:
При этом Кулеба отметил, что сегодня Украина — очень прочное государство, у которого есть сильные армия, дипломатия и партнеры.
Напомним, что по словам Дмитрия Кулебы, официальный Киев не рассматривает силовой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому у руководства России нет причин заявлять, что Украина готовится направить армию на Донбасс для его деоккупации. Глава украинского МИД добавил, что Украина никогда не давала России повод сосредотачивать у украинской границы группировку в количестве более 100 тысяч человек, да еще и делать время от времени заявления о готовности встать в защиту народа Донбасса. Украина никогда не рассматривала и не рассматривает вариант силового освобождения Донбасса от оккупации.
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