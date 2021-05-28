«Похожа на пирамиду МММ»: почему эксперт негативно оценивает внешнюю политику Украины

В последние дни внешнеполитическая динамика обозначилась крайне тревожными новостями для Украины. По мнению украинского дипломата, экс-заместителя руководителя Администрации президента Константина Елисеева, новые актуальные темы неумолимо вытесняют Украину на "обочину" мировой политики, а Банковая не слишком на это реагирует.



Константин Елисеев подвел внешнеполитические итоги недели. Фото из открытых источников

Из неутешительных для Украины моментов эксперт отмечает сразу пять важных кейсов. Это, по словам Елисеева, нулевой прогресс на "нормандском" треке с отказом РФ продлить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на украинско-российской границе на стандартные четыре месяца. Сюда же, утверждает дипломат, можно отнести и отсутствие приглашения украинского государства на саммит НАТО, и очень туманные перспективы насчет получения ПДЧ.

Скандал вокруг неудачной попытки организации визита главы Офиса Зеленского в Вашингтон и промедление с официализацией работы посла Украины в Вашингтоне, что ограничивает диалог с новой администрацией США, Константин Елисеев отмечает третьим пунктом.

Также среди не лучших кейсов дипломат вспоминает смягчение позиции Запада насчет скандального газопровода "Северный поток-2" и активизация расследования в Молдове насчет причастия Банковой насчет якобы похищения экс-судьи Николая Чауса.

"И все это — на фоне продолжающейся подготовки к встрече Байден-Путин, где будут говорить о самом важном, — акцентирует Елисеев. — Однако Банковая делает вид, будто ничего угрожающего для Украины не происходит. Пытается внешнеполитические вызовы и свои очевидные провалы компенсировать новыми "фишечками", сосредотачиваясь на форме, а не содержании, или перекладывая ответственность за неудачи на партнеров или предшественников (яркий пример — заявления о СП-2)".

При таком подходе, уверен дипломат, даже такие примеры, как весьма активная работа украинской дипломатии на белорусском треке не в состоянии компенсировать отсутствие системности и содержательности во внешнеполитической деятельности государства.

"Как можно было не пригласить Украину?" на Саммит Альянса. Эти слова Банковой, ретранслированные через министра Кулебу, стали симптоматическими, ведь не слишком присущи дипломатии. Очевидн ым является стремление переложить ответственность за эту внешнеполитическую неудачу на другую сторону", — поясняет Константин Елисеев.

По словам эксперта, такие эмоции можно понять. Однако утверждать, что "Украину не пригласили" — неверно. Елисеев считает, что справедливее будет сказать, что президент Зеленский не смог добиться приглашения. И Меркель или Байден (которые, по словам Зеленского, делают недостаточно для поддержки Украины) не виноваты в этом.

Для конкретного примера Константин Елисеев приводит те моменты, которые казались невозможными, однако смогли быть реализованы в предыдущие года.

"И подписание Соглашения про ассоциацию с ЕС — нужно было выдержать давление РФ. И безвизовый режим с ЕС — мало кто верил в успех. И введение санкций против агрессора — сопротивление было страшным, — перечисляет дипломат. — И получение оборонного оружия — следовало преодолеть негласное эмбарго. И консолидация проукраинской коалиции, и неоднократное приглашение на Саммиты НАТО и ЕС, что было беспрецедентно".

Эксперт подчеркивает, что все это требовало лидерства главы государства, а также слаженных и мотивированных усилий украинской дипломатии. Также важной составляющей Елисеев отмечает профессионализм.

"Как вывод: политика Банковой ведет к созданию пирамиды по типу своеобразного внешнеполитического "МММ" (как это было в 90-е годы). Для антикриза насчет очередных провалов выдумываются новые воздушные альтернативы, чтобы "замылить" глаза и гражданам, и партнерам. С проблемных историй внимание "переключается" на "случайные" горячие темы (как правило, с внутренней повестки дня)", — с сожалением резюмирует Константин Елисеев.

Дипломат настаивает на том, что все это не решает ни единого из настоящих вызовов, которые стоят перед Украиной, и лишь накапливает проблемы. Они же, по его мнению, в один день могут "взорваться". И в этой ситуации, говорит Елисеев, главное, чтобы под обломками не оказалась вся страна.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы для Украины насчет ситуации на внешнеполитической арене делают отечественные эксперты. Все детали — в нашей публикации.

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