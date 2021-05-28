Внешнеполитический прогноз на июнь: к чему готовиться Украине

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Таисия Ерохина
Июнь готовит ряд важных событий для Украины в
сфере внешней политики. Чего ждать Украине – и почему? Какие кейсы для нас
особенно важны? Что мы можем сделать, чтобы улучшить свои позиции? Ответы – в материале
издания "Комментарии".
Внешняя политика Украины. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как рассказал нам руководитель Центра анализа
и стратегий Игорь Чаленко, июнь станет месяцем серьезных вызовов для Украины.
Судьбу нашей страны без украинских представителей будут обсуждать на важных
площадках и встречах. В первую очередь, это саммит НАТО 14 июня, а также
встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня.
По его словам, очевидно, что между Путиным и
Байденом будет обговариваться конструкция дальнейшего мирного процесса в нашей
стране. Однако всё это будет происходить наряду с обсуждением позиций по Китаю,
Арктике, Сирии, борьбе с коронавирусом и многими другими вопросами, добавил
эксперт.
Чаленко подчеркнул, что сегодня крайне важно
нашему внешнеполитическому ведомству донести позицию украинской стороны и
вложить в уши и уста американского лидера наше виденье ситуации. Также в рамках
этого процесса, считает он, было бы не лишним усилить координацию в формате
Люблинского треугольника.
Вместе с тем, добавил Чаленко, первый месяц
лета будет характеризироваться дальнейшим ухудшением наших отношений с
Беларусью. По его мнению, политическое напряжение, умноженное на ремонтные
работы на Мозырском НПЗ, станет фактором топливного кризиса на территории нашей
страны. Может пострадать товарооборот и в части аграрной продукции,
строительных материалов, удобрений, машиностроения. Как отметил эксперт, сегодня
правительству необходимо проработать механизмы компенсаций регионов с высоким
уровнем трансграничного сотрудничества – Волынь, Ровненщина, Киевщина,
Житомирщина и Черниговщина.
Напоследок Чаленко упомянул об официальном
расследовании возможного вмешательства украинских политиков в последние
президентские выборы в США.
Ранее эксперты спрогнозировали, какие
неожиданности могут произойти во внутренней
политической жизни Украины.
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