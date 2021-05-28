Внешнеполитический прогноз на июнь: к чему готовиться Украине

Июнь готовит ряд важных событий для Украины в сфере внешней политики. Чего ждать Украине – и почему? Какие кейсы для нас особенно важны? Что мы можем сделать, чтобы улучшить свои позиции? Ответы – в материале издания "Комментарии".

Внешняя политика Украины. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как рассказал нам руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, июнь станет месяцем серьезных вызовов для Украины. Судьбу нашей страны без украинских представителей будут обсуждать на важных площадках и встречах. В первую очередь, это саммит НАТО 14 июня, а также встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня.

"Касательно первого события, то я расцениваю выбор участников саммита — исключительно членов альянса и неприглашение Украины в любом статусе — как проявление политики умиротворения по отношению к Российской Федерации, — считает эксперт. — Запад показывает, что хочет договоренностей с Кремлем, потому ищет точки соприкосновения перед общением глав США и РФ. Сюда также можно отнести публичное решение Белого дома не усиливать санкции по "Северному потоку-2".

По его словам, очевидно, что между Путиным и Байденом будет обговариваться конструкция дальнейшего мирного процесса в нашей стране. Однако всё это будет происходить наряду с обсуждением позиций по Китаю, Арктике, Сирии, борьбе с коронавирусом и многими другими вопросами, добавил эксперт.

Чаленко подчеркнул, что сегодня крайне важно нашему внешнеполитическому ведомству донести позицию украинской стороны и вложить в уши и уста американского лидера наше виденье ситуации. Также в рамках этого процесса, считает он, было бы не лишним усилить координацию в формате Люблинского треугольника.

"Вполне вероятно, что на встрече может быть очерчен трек к условному "Минску-3" без самого Минска. Прекрасно видно, что матрица второго "Минска" недееспособна, а вариант с кластерами выполнения договоренностей от 2015 года на данном этапе не имеет у сторон общего виденья путей разрешения конфликта. Полагаю, что тема двусторонней встречи Зеленского с Путиным будет конкретизироваться именно после 16 июня как производная от переговоров с Байденом", — рассказал эксперт.

Вместе с тем, добавил Чаленко, первый месяц лета будет характеризироваться дальнейшим ухудшением наших отношений с Беларусью. По его мнению, политическое напряжение, умноженное на ремонтные работы на Мозырском НПЗ, станет фактором топливного кризиса на территории нашей страны. Может пострадать товарооборот и в части аграрной продукции, строительных материалов, удобрений, машиностроения. Как отметил эксперт, сегодня правительству необходимо проработать механизмы компенсаций регионов с высоким уровнем трансграничного сотрудничества – Волынь, Ровненщина, Киевщина, Житомирщина и Черниговщина.

Напоследок Чаленко упомянул об официальном расследовании возможного вмешательства украинских политиков в последние президентские выборы в США.

"Можно спрогнозировать репутационные потери украинского государства от самого проведения досудебного процесса в Бруклине. Тактически это процесс ослабит наше положение на геополитической шахматной доске", — резюмировал Игорь Чаленко.

Ранее эксперты спрогнозировали, какие неожиданности могут произойти во внутренней политической жизни Украины.

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