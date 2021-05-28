Беларусь ограничила импорт украинских товаров: к чему всё это может привести и кто больше пострадает

После ситуации с принудительной посадкой самолета 23 мая в аэропорту "Минск" и задержанием оппозиционного журналиста, пребывавшего на борту, между Беларусью и странами ЕС разгорается санкционная война. Втянута в нее и Украина, которой приходится реагировать на ситуацию в русле действий ЕС. В ответ Беларусь ввела на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров, а также, решила прекратить поставки бензина марки А-95. К чему всё это может привести и кто больше пострадает?

Беларусь и Украина (фото из открытых источников)

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отмечает, что от остановки поставок белорусского бензина в Украину основные потери понесут украинские импортеры топлива и сети АЗС.

"Придется экстренно искать замену поставщикам, но вариантов не так много. Один из возможных – покупать топливо у азербайджанской SOCAR с поставками через Черное море", — поясняет аналитик.

Вадим Иосуб обращает внимание, что остановка поставок 95-го бензина – не единственный сюрприз, который преподнесли Украине белорусские власти.

"В пятницу, 28 мая, было принято решение о введении в Беларуси разовых лицензий на поставку из Украины кондитерских изделий, соков, пива, древесных плит, обоев, туалетной бумаги и бумажной упаковки, керамичной плитки, стеклянных ампул, радиаторов из черных металлов, сельскохозяйственных машин для обработки почвы, стиральных машин, мебели и ее частей. Это приведет к резкому сокращению продаж перечисленных групп товаров на белорусском рынке вплоть до полной остановки", — прогнозирует эксперт.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего Игорь Тышкевич уверен, что пострадают оба государства.



"Кто сильнее, можно будет оценить после этого конфликта, — отмечает он. — По состоянию на сегодня с украинской стороны есть фактически политические решения по запрету электроэнергии из Беларуси (пока до 1 октября), по ограничению поставок автомобильной техники МАЗ, по запрету своим воздушным судам совершать полеты над Беларусью, а белорусским – над Украиной. С белорусской стороны – решение по ограничению поставок бензина А-95, доля которого на украинском рынке составляет около 50%. И индивидуальное лицензирование для импорта ряда украинских товаров. Причем выбраны те товары, которые производятся и в Беларуси. Так что Украине придется приложить усилия, чтобы по окончанию этой экономической войны выйти на белорусский рынок", — подчеркивает Игорь Тышкевич.

По его мнению, пока стороны обменивают колкостями. Страдая при этом обе.

"По бензину – и Украина, и Беларусь будут терять. По авиасообщению больше пострадает Беларусь, по лицензированию товаров – Украина. Можно сказать, что пока – ничейный счет. Но в проигрыше и Украина, и Беларусь", — резюмирует Игорь Тышкевич.

Украинский государственный служащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко уверен: от этой "экономической войны" не выиграет ни Беларусь, ни Украина.



"К сожалению, политика сегодня подминает экономику. Но, как показывает вся новейшая история, в конце концов, объективный экономический интерес берёт верх, — подчеркивает Анатолий Макаренко. — В этом плане очень показателен пример Германии и "Северного потока-2". Хотя, для самостоятельной сильной позиции сначала надо стать субъектом принятия решений, а не зависеть от трендов, давления, обстоятельств и так далее".

Напомним, п осле принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича в Минске Украина запретила авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинская власть решила довести авиаблокаду Беларуси до логического завершения. Белорусским самолетам больше не позволят осуществлять полеты в украинском воздушном пространстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!