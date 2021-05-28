Беларусь ограничила импорт украинских товаров: к чему всё это может привести и кто больше пострадает

После ситуации с принудительной посадкой самолета 23 мая в
аэропорту "Минск" и задержанием оппозиционного журналиста, пребывавшего на
борту, между Беларусью и странами ЕС разгорается санкционная война. Втянута в
нее и Украина, которой приходится реагировать на ситуацию в русле действий ЕС.
В ответ Беларусь ввела на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для
импорта ряда украинских товаров, а также, решила прекратить поставки бензина марки А-95. К
чему всё это может привести и кто больше пострадает?
Беларусь и Украина (фото из открытых источников)
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отмечает, что от
остановки поставок белорусского бензина в Украину основные потери понесут
украинские импортеры топлива и сети АЗС.
"Придется экстренно искать замену поставщикам, но вариантов
не так много. Один из возможных – покупать топливо у азербайджанской SOCAR с
поставками через Черное море", — поясняет аналитик.
Вадим Иосуб обращает внимание, что остановка поставок 95-го
бензина – не единственный сюрприз, который преподнесли Украине белорусские
власти.
"В пятницу, 28 мая, было принято решение о введении в
Беларуси разовых лицензий на поставку из Украины кондитерских изделий, соков,
пива, древесных плит, обоев, туалетной бумаги и бумажной упаковки, керамичной
плитки, стеклянных ампул, радиаторов из черных металлов, сельскохозяйственных
машин для обработки почвы, стиральных машин, мебели и ее частей. Это приведет к
резкому сокращению продаж перечисленных групп товаров на белорусском рынке
вплоть до полной остановки", — прогнозирует эксперт.
Эксперт программы "Международная и внутренняя
политика" аналитического центра "Украинский институт будущего Игорь
Тышкевич уверен, что пострадают оба государства.
"Кто сильнее, можно будет оценить после этого конфликта, —
отмечает он. — По состоянию на сегодня с украинской стороны есть фактически политические
решения по запрету электроэнергии из Беларуси (пока до 1 октября), по
ограничению поставок автомобильной техники МАЗ, по запрету своим воздушным
судам совершать полеты над Беларусью, а белорусским – над Украиной. С
белорусской стороны – решение по ограничению поставок бензина А-95, доля
которого на украинском рынке составляет около 50%. И индивидуальное
лицензирование для импорта ряда украинских товаров. Причем выбраны те товары,
которые производятся и в Беларуси. Так что Украине придется приложить усилия,
чтобы по окончанию этой экономической войны выйти на белорусский рынок", —
подчеркивает Игорь Тышкевич.
По его мнению, пока стороны обменивают колкостями. Страдая
при этом обе.
"По бензину – и Украина, и Беларусь будут терять. По
авиасообщению больше пострадает Беларусь, по лицензированию товаров – Украина.
Можно сказать, что пока – ничейный счет. Но в проигрыше и Украина, и Беларусь",
— резюмирует Игорь Тышкевич.
Украинский государственный служащий высшего ранга, десятый
председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко
уверен: от этой "экономической войны" не выиграет ни Беларусь, ни Украина.
"К сожалению, политика сегодня подминает экономику. Но, как
показывает вся новейшая история, в конце концов, объективный экономический
интерес берёт верх, — подчеркивает Анатолий Макаренко. — В этом плане очень
показателен пример Германии и "Северного потока-2". Хотя, для самостоятельной
сильной позиции сначала надо стать субъектом принятия решений, а не зависеть от
трендов, давления, обстоятельств и так далее".
Напомним, после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича в Минске Украина запретила авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинская власть решила довести авиаблокаду Беларуси до логического завершения. Белорусским самолетам больше не позволят осуществлять полеты в украинском воздушном пространстве.
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