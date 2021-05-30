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Почему в Кремле снова заговорили о "русофобии"

В российской Госдуме отреагировали на возможные санкции от РФ

сегодня, 18:00
Автор:

Данило Матюха

Почему в Кремле снова заговорили о "русофобии"

Леонид Слуцкий - фото: "Коммерсант"

В Государственной думе Российской Федерации отреагировали на предложение главы Европарламента Давида Сассоли усилить санкции против ряда российских чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

По информации журналистов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал планы стран европейского содружества "русофобскими" и "вмешательством в дела РФ".

"Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев", — добавил политик.

Слуцкий также заявил, что европарламентарии не наделены полномочиями по введению рестрикций (любых ограничений — прим. ред.).

Напомним, что в Европе продолжается "флешмоб" связанный с высылкой из страны российских дипломатов. На недавнем саммите ЕС в Португалии его запустил премьер-министр Республики Чехия Андрей Бабиш, призвав руководство стран европейского союза к дипломатическому давлению на Российскую Федерацию путем высылки их дипломатов.

Добавим, что Чехия уже выслала из своей страны 18 российских дипломатов. Такие действия стали реакцией на расследование чешских правоохранителей взрывов на армейских складах в городе Врбетици. По их данным, к этому напрямую причастна Российская Федирация.

А 18 мая, МИД Северной Македонии официально объявило персоной нон грата сотрудника посольства России. Северномакедонская сторона мотивировала свое решение девятой статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях. О конкретной причине такого решения не сообщалось.


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Источник: https://tass.ru/politika/11510925
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