Чехия призвала страны ЕС выслать российских дипломатов

Сегодня, 8 мая, на саммите ЕС в Португалии премьер-министр Республики Чехия Андрей Бабиш призвал руководство стран европейского союза к дипломатическому давлению на Российскую Федерацию. Об этом сообщают чешские СМИ.

Андрей Бабиш - фото с открытых источников

Бабиш попросил своих коллег рассмотреть вопрос высылки хотя бы одного российского дипломата. По его мнению, такие действия стран-членов ЕС станут для Путина ярким признаком консолидации европейского общества относительно непринятия агрессивной политики России.

"Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство, являющееся членом ЕС, атакуют все страны ЕС", — заявил Андрей Бабиш.

Также чешский премьер объявил, что в дальнейшем планирует поднимать тему взрывов на военных складах в Врбетици, к которым приложили руку российские диверсанты.

Напомним, что Чехия уже выслала из своей страны 18 российских дипломатов. Такие действия стали реакцией на расследование чешских правоохранителей взрывов на армейских складах в городе Врбетици. По их данным, к этому напрямую причастна Российская Федирация.

Также, осенью 2015 года на территории арсенала вблизи города Сватово, что на Луганщине, произошел взрыв боеприпасов.

По официальной информации, в результате взрывов пострадали 54 человека, трое из которых погибли.

Тогдашний министр обороны Степан Полторак обвинил в трагедии бывшего заместителя начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Владимира Хижого и провел "чистку" среди офицерского состава армии.

Также "Комментарии" собрали всю актуальную информацию и проанализировали, кому могли быть выгодны взрывы на военных складах, которые происходили в Украине в 2015-2017 годах.

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