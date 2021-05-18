Еще одна страна выдворила российского дипломата: кто на этот раз

Северная Македония - фото из открытых источников

Сегодня, 18 мая, МИД Северной Македонии официально объявило персоной нон грата сотрудника посольства России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Северномакедонская сторона мотивировала свое решение девятой статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Так 14 мая российскому дипломату было сообщено, что он имеет в своем распоряжении семь дней для того, чтобы покинуть страну.

О конкретной причине такого решения не сообщается. МИД Российской Федерации пока также никак не прокомментировало ситуацию.

Напомним, что на недавнем саммите ЕС в Португалии премьер-министр Республики Чехия Андрей Бабиш призвал руководство стран европейского союза к дипломатическому давлению на Российскую Федерацию путем высылки их дипломатов.

Добавим, что Чехия уже выслала из своей страны 18 российских дипломатов. Такие действия стали реакцией на расследование чешских правоохранителей взрывов на армейских складах в городе Врбетици. По их данным, к этому напрямую причастна Российская Федирация.

Кроме того, осенью 2015 года на территории арсенала вблизи города Сватово, что на Луганщине, произошел взрыв боеприпасов. По официальной информации, в результате взрывов пострадали 54 человека, трое из которых погибли. Тогдашний министр обороны Степан Полторак обвинил в трагедии бывшего заместителя начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Владимира Хижого и провел "чистку" среди офицерского состава армии.

Также "Комментарии" собрали всю актуальную информацию и проанализировали, кому могли быть выгодны взрывы на военных складах, которые происходили в Украине в 2015-2017 годах.

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