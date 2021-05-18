logo
Русский Українська

BTC/USD

43439.10

ETH/USD

3409.01

LTC/USD

311.95

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Еще одна страна выдворила российского дипломата: кто на этот раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна страна выдворила российского дипломата: кто на этот раз

Государства ЕС продолжают флешмоб Чехии

сегодня, 18:17
Автор:

Данило Матюха

Еще одна страна выдворила российского дипломата: кто на этот раз

Северная Македония - фото из открытых источников

Сегодня, 18 мая, МИД Северной Македонии официально объявило персоной нон грата сотрудника посольства России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Северномакедонская сторона мотивировала свое решение девятой статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Так 14 мая российскому дипломату было сообщено, что он имеет в своем распоряжении семь дней для того, чтобы покинуть страну.

О конкретной причине такого решения не сообщается. МИД Российской Федерации пока также никак не прокомментировало ситуацию.

Напомним, что на недавнем саммите ЕС в Португалии премьер-министр Республики Чехия Андрей Бабиш призвал руководство стран европейского союза к дипломатическому давлению на Российскую Федерацию путем высылки их дипломатов.

Добавим, что Чехия уже выслала из своей страны 18 российских дипломатов. Такие действия стали реакцией на расследование чешских правоохранителей взрывов на армейских складах в городе Врбетици. По их данным, к этому напрямую причастна Российская Федирация.

Кроме того, осенью 2015 года на территории арсенала вблизи города Сватово, что на Луганщине, произошел взрыв боеприпасов. По официальной информации, в результате взрывов пострадали 54 человека, трое из которых погибли. Тогдашний министр обороны Степан Полторак обвинил в трагедии бывшего заместителя начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Владимира Хижого и провел "чистку" среди офицерского состава армии.

Также "Комментарии" собрали всю актуальную информацию и проанализировали, кому могли быть выгодны взрывы на военных складах, которые происходили в Украине в 2015-2017 годах.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mfa.gov.mk/mk/page/13/post/2585/soopshtenie
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ