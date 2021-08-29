Почему в РФ собрались защищать «няш-мяш» Наталью Поклонскую от Украины

Новость о вероятном назначении скандальной крымской прокурорки Натальи Поклонской послом Российской Федерации в небольшом государстве Кабо-Верде разлетелась по всему интернету за считанные часы. Как сообщает "24 канал", необычной реакцией на это отличился руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба, на что уже отреагировали российские политики.



Кулеба пообещал "испортить жизнь" Поклонской. Коллаж: "Комментарии"

Во время выступления на одном из телеканалов Кулеба заметил, что Наталья Поклонская может получить дополнительную порцию "испорченной жизни" от Украины. Для этого отечественному МИД всего лишь хватит проверки на ее реальное гражданство.

По словам Дмитрия Кулебы, если окажется, что бывшая украинская прокурорка, перешедшая на сторону России во время аннексии полуострова, все еще сохранила украинское гражданство, это повлияет на любые зарубежные назначения.

"Если она уже вышла из гражданства Украины и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно", — считает главный украинский дипломат.

Также министр уверяет, что судьба Поклонская ярко демонстрирует, как по итогу поворачивается жизнь предателя. В случае бывшей прокурорки, считает Кулеба, РФ ею воспользовалась, а после решила избавиться, сослав в дальнюю страну. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что очень уважает Кабо-Верде, как самостоятельное государство.

Напомним, что в данный момент Поклонская является одной из депутаток в Госдуме РФ. В Украине она считается колаборанткой Кремля и в перспективе будет осуждена за преступления против государства.

Интересно, что на слова Кулебы уже появилась реакции коллег Поклонской по Госдуме. Так, по словам кремлевского политика Вячеслава Володина, Поклонская, являющаяся гражданкой РФ, будет защищена от любых возможных "угроз" со стороны Украины и украинских политиков. Наше же государство Володин обвинил в якобы присущих тоталитарным режимам замашках.

Разумеется, не обошлось и без стандартных кремлевских нарративов о том, что "Украина начала войну" и "водной блокаде" Крымского полуострова.

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