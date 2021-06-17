Почему Россия может развалиться на куски — Кравчук (ВИДЕО)



















Прекращение российской агрессии против Украины является приоритетным вопросом не только на внутриполитической арене страны, но и на глобальной внешней. Не исключают и варианта большой эскалации конфликта с дальнейшим полномасштабным нападением РФ на нашу страну.



Кравчук говорит, что Россия развалится на куски, если оккупирует Украину. Фото из открытых источников

По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, России не выгодно начинать большую войну против Украины. Об этом политик рассказал ведущей проекта "Ходят слухи".

Кравчук говорит, что привычная тактика России — это давить на другие государства. Однако нынешнее противостояние на Донбассе, по мнению экс-президента, можно решить исключительно дипломатическим способом.

Все потому, поясняет Леонид Кравчук, что Путин зачастую понимает только "язык силы". Однако Украина, как цивилизованное государство, не может решать вопросы посредством вторжения военнослужащих в чужую страну. Так что конфликт следует урегулировать иным способом.

По словам Кравчука, Россия должна получить достойный дипответ от всего мира. Политик уверен, что постоянные экономические ограничения, вводимые Европой и Соединенными Штатами, помогут РФ по итогу осознать, что её попытки захватить территорию чужого суверенного государства — невыгодны, и что войну нужно заканчивать.

При этом глава украинской делегации считает маловероятным полномасштабное нападение России на Украину. Все потому, что попытки оккупировать настолько большое государство и удержать под контролем украинский свободолюбивый народ обернутся для РФ непоправимыми последствиями. По мнению Кравчука, Россия попросту "распадется на куски", пока будет пытаться захватить контроль над чужой страной.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Леонид Кравчук думает насчет вероятного применения Путиным ядерного оружия против украинского государства. Подробности — в нашем материале.

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