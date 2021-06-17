logo
Русский Українська

BTC/USD

38711.18

ETH/USD

2378.58

LTC/USD

169.20

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Почему Россия может развалиться на куски — Кравчук (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Россия может развалиться на куски — Кравчук (ВИДЕО)

Первый президент считает, что попытка оккупировать Украину закончится для РФ, как государства, смертью

сегодня, 16:21
Автор:

Вечканова Елена








Прекращение российской агрессии против Украины является приоритетным вопросом не только на внутриполитической арене страны, но и на глобальной внешней. Не исключают и варианта большой эскалации конфликта с дальнейшим полномасштабным нападением РФ на нашу страну.

Почему Россия может развалиться на куски — Кравчук (ВИДЕО)

Кравчук говорит, что Россия развалится на куски, если оккупирует Украину. Фото из открытых источников

По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, России не выгодно начинать большую войну против Украины. Об этом политик рассказал ведущей проекта "Ходят слухи".

Кравчук говорит, что привычная тактика России — это давить на другие государства. Однако нынешнее противостояние на Донбассе, по мнению экс-президента, можно решить исключительно дипломатическим способом.

Все потому, поясняет Леонид Кравчук, что Путин зачастую понимает только "язык силы". Однако Украина, как цивилизованное государство, не может решать вопросы посредством вторжения военнослужащих в чужую страну. Так что конфликт следует урегулировать иным способом.

По словам Кравчука, Россия должна получить достойный дипответ от всего мира. Политик уверен, что постоянные экономические ограничения, вводимые Европой и Соединенными Штатами, помогут РФ по итогу осознать, что её попытки захватить территорию чужого суверенного государства — невыгодны, и что войну нужно заканчивать.

При этом глава украинской делегации считает маловероятным полномасштабное нападение России на Украину. Все потому, что попытки оккупировать настолько большое государство и удержать под контролем украинский свободолюбивый народ обернутся для РФ непоправимыми последствиями. По мнению Кравчука, Россия попросту "распадется на куски", пока будет пытаться захватить контроль над чужой страной.

 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Леонид Кравчук думает насчет вероятного применения Путиным ядерного оружия против украинского государства. Подробности — в нашем материале. 

Также на портале вы можете узнать о том, зачем, по мнению президента Владимира Зеленского, в Кремле пытаются накалить обстановку на Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qlOUmwGdMKs
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ