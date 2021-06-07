Может ли Россия применить ядерное оружие против Украины — Кравчук

В последнее время многие политики громко заговорили про ядерное оружие, от которого Украина отказалась еще в 90-х, подписав Будапештский меморандум. Однако подобное вооружение все еще остается в России, которая ведет против нас войну. При этом, по мнению главы отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Кремле не рискнут пойти на ядерный удар по Украине.



Кравчук рассказал о вероятности ядерного удара РФ по Украине. Фото из открытых источников

Причины подобных рассуждений политика передает издание "Левый берег", ссылаясь на "5 канал".

Как пояснил Кравчук, подобный шаг, в первую очередь, невыгоден самой России. И не из-за вероятного осуждения мировым обществом или затрат на сам запуск ядерных ракет. Все дело в последствиях подобной атаки.

По словам экс-президента Украины, любая ядерная катастрофа — будь это военная атака или взрыв, подобный Чернобыльской АЭС, — влияет на очень большой объем территорий. Также попытка устранить последствия затягивается на длительные годы.

Если же Кремль рискнет атаковать ядерными ракетами восток Украины, к примеру, Харьков, то значительная часть России также пострадает от такого решений.

Помимо прочего, во время общения с журналисткой Яниной Соколовой, Кравчук рассказал об особенностях наличия ядерного арсенала в Украине. По сути, как объяснил политик, он был более опасен, чем полезен, ведь сам Кравчук даже не имел доступа к так называемому "черному чемоданчику".

По заверениям Леонида Кравчука, все коды запусков ядерного оружия, расположенного на территории нашей страны, находились в Москве. При этом, если Киеву внезапно бы понадобилось запустить ракету, то решение пришлось бы согласовывать с Россией, преемницей Советского Союза.

К тому же, как рассказал экс-президент на момент получения независимости Украина попросту не имела финансовых возможностей удерживать ядерные ракеты — а их было сразу 1270 — в идеальном состоянии. Любые же ядерные боеголовки нуждаются в постоянном "уходе" и обновлении.

При этом Кравчук напомнил, что документ, который согласовывал вывоз подобного оружия из Украины, был подписан Леонидом Кучмой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Кравчука, в Украине можно дойти к консенсусу в вопросе Донбасса и быстрее приблизить мир. Подробности — в нашем материале.

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