Может ли Россия применить ядерное оружие против Украины — Кравчук

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Вечканова Елена
В последнее время
многие политики громко заговорили про ядерное оружие, от которого Украина
отказалась еще в 90-х, подписав Будапештский меморандум. Однако подобное вооружение
все еще остается в России, которая ведет против нас войну. При этом, по мнению
главы отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Кремле
не рискнут пойти на ядерный удар по Украине.
Кравчук рассказал о вероятности ядерного удара РФ по Украине. Фото из открытых источников
Причины подобных
рассуждений политика передает издание "Левый берег", ссылаясь на "5 канал".
Как пояснил
Кравчук, подобный шаг, в первую очередь, невыгоден самой России. И не из-за вероятного
осуждения мировым обществом или затрат на сам запуск ядерных ракет. Все дело в
последствиях подобной атаки.
По словам экс-президента
Украины, любая ядерная катастрофа — будь это военная атака или взрыв, подобный
Чернобыльской АЭС, — влияет на очень большой объем территорий. Также попытка
устранить последствия затягивается на длительные годы.
Если же Кремль
рискнет атаковать ядерными ракетами восток Украины, к примеру, Харьков, то
значительная часть России также пострадает от такого решений.
Помимо прочего,
во время общения с журналисткой Яниной Соколовой, Кравчук рассказал об
особенностях наличия ядерного арсенала в Украине. По сути, как объяснил
политик, он был более опасен, чем полезен, ведь сам Кравчук даже не имел
доступа к так называемому "черному чемоданчику".
По заверениям
Леонида Кравчука, все коды запусков ядерного оружия, расположенного на
территории нашей страны, находились в Москве. При этом, если Киеву внезапно бы
понадобилось запустить ракету, то решение пришлось бы согласовывать с Россией,
преемницей Советского Союза.
К тому же, как
рассказал экс-президент на момент получения независимости Украина попросту не
имела финансовых возможностей удерживать ядерные ракеты — а их было сразу 1270
— в идеальном состоянии. Любые же ядерные боеголовки нуждаются в постоянном "уходе"
и обновлении.
При этом Кравчук
напомнил, что документ, который согласовывал вывоз подобного оружия из Украины,
был подписан Леонидом Кучмой.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как, по мнению Кравчука, в Украине можно дойти к консенсусу в вопросе Донбасса и быстрее приблизить мир. Подробности — в нашем материале.
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Обусуждения
Новости
гуга
сегодня, 11:26
Носіїї зарядів виготовлялися виключно в Україні
гуга
сегодня, 11:24
Та бреше ЛМ як сивий мерин. За ті гроші що Україні дали на знищення БРДД можна було легко перепрограмувати карту цілей і запустити ракети щоб вони своїм ходом їхали до РФії в Маскву Пітер та на Урал
Максим
сегодня, 10:56
Ядерний арсенал потрібно було продати, а не про..ти!