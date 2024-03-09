Почему назначение Залужного послом в Британии – положительный шаг: объяснение эксперта

Назначение бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании – это хорошая новость и положительный сигнал, заявил политический консультант, политолог Александр Антонюк.

Залужный поедет работать послом в Британию. Фото из открытых источников

По мнению политолога, авторитет Валерия Залужного поможет существенно увеличить влияние Украины в Европе.

"Учитывая, что статус и имидж Валерия Залужного уже стали символом, важно, чтобы это повлияло на наших западных союзников и побуждало их к более активной поддержке Украины. Учитывая политическую последовательность Великобритании, одной из ключевых поддерживающих нас стран, это может существенно увеличить влияние Украины в Европе", — убежден Александр Антонюк.

Политолог добавил, что реальные масштабы, задачи и перспективы Валерия Залужного в Британии настолько очевидны, что конспирологам нужно будет изрядно поработать, чтобы "натянуть сову на глобус".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

