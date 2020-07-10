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Песков рассказал, поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России

Пресс-секретарь президента России дал комментарий по событиям 2014 года

сегодня, 20:40
Автор:

Владимир Лавский
Песков рассказал, поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России

В ходе общения с журналистами Дмитрий Песков ответил на несколько вопросов, которые касаются и Украины. В частности, о поздравлении Петра Порошенко Владимира Путина с Днем России в 2014 году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Нет, я не могу подтвердить факт поздравления. Как вы понимаете, никаких обменов поздравительными открытками, как это принято по национальным праздникам, точно не было. Не осуществляется, к сожалению, и сейчас", - отметил Песков.

Также у пресс-секретаря Владимира Путина спросили, о чем разговаривали политики в апреле 2015 года

"Россия никогда не комментирует и не раскрывает деталей переговоров с любыми зарубежными партнерами и другими политиками. Исключение - та информация, которая появляется от пресс-службы президента. Что касается самой записи, я не знаю, был ли такой разговор или нет", - резюмировал Дмитрий Песков. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 10 июля, против пятого президента Украины Петра Порошенко открыли еще четыре уголовных дела. 



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