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Главная Новости Политика Скандалы "Слуга народа" Верещук в прямом эфире обвинила Порошенко в любезной беседе с Путиным в 2014 году
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"Слуга народа" Верещук в прямом эфире обвинила Порошенко в любезной беседе с Путиным в 2014 году

Нардеп Ирина Верещук сослалась на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрий Пескова, который рассказал о звонке пятого президента Петра Порошенко на День России

сегодня, 13:35
Автор:

Екатерина Белоброва
"Слуга народа" Верещук в прямом эфире обвинила Порошенко в любезной беседе с Путиным в 2014 году

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета  по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что в 2014 году тогдашний гарант Петр Порошенко позвонил в московский Кремль, чтоб поздравить Владимира Путина с Днем России. Об этом она рассказала в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

Так, во время обсуждения гибридной войны с Россией, Верещук отметила, что политическая элита Украины не может определиться, кем именно является президент РФ - врагом или международным коллегой, которого можно поздравить по телефону с государственным праздником.

Сам Порошенко категорически опроверг достоверность этой информации и заявил, что Верещук или намеренно обманывает телезрителей или сама была введена в заблуждение. Однако перепалку прекратил ведущий, который попросил гостей эфира обсудить спорный вопрос во время рекламы.

В перерыве Порошенко подошел к Верещук и попросил показать первоисточник озвученной информации.

"Вот посмотрите, "24 канал" на своем портале пишет о том, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину 12 июня 2014 года", - указала нардеп. 

В свою очередь глава фракции "Евросолидарность" обозначил, что СМИ озвучило информацию из Кремля, которая не соответствует действительности, а он не посчитал нужным ее публично оспаривать, поскольку у него нет возможности отслеживать все, что публикуют украинские и российские информагентства. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине рассказали, что обсуждали делегаты из России по вопросам Донбасса в Берлине.


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