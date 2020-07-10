Против Порошенко открыто еще четыре уголовных дела

Офис Генерального прокурора Украины открыл еще четыре уголовных дела против Петра Порошенко по обращению украинского олигарха Игоря Коломойского по делам "Приватбанка". Об этом сообщили адвокаты пятого президента Украины.

Как отметил один из защитников Порошенко, Игорь Головань, все обвинения касаются национализированного "Приватбанка".

"После завершения досудебного следствия в деле о назначении Сергея Семочко в разведку генеральная прокуратура записала "видосик", где было четко сказано, что против Порошенко будет еще много уголовных производств. Обычные жители Украины пишут заявления на пятого президента, уверила Венедиктова. И тут мы видим, как рядовой житель страны по фамилии Коломойский выступает со своим стандартным набором. Это и типа препятствия хозяйственной деятельности "Приватбанка", и разглашение бывшим президентом банковской тайны, злоупотребление служебным положением, и даже легализация средств, полученных незаконным путем. Как видите, еще четыре новых дела. Но я вас уверяю, что эффект будет, как и восьмого июля - нулевой, перспектив у этих дел нет", - сообщил Головань.

Второй адвокат Порошенко, Илья Новиков, отметил, что это первый случай, когда Коломойский при поддержке власти впервые вышел лично на арену.

"Мы видели, как власть и олигархи, приближенные к ней, действовали до этого. Сейчас же Игорь Коломойский впервые появился на арене лично. Сейчас наступает новый этап во всех делах против Порошенко. Это очень красиво увязывается с чехардой вокруг отставки главы НБУ, национализации "Приватбанка" и не только. Дела против пятого президента Украины - политические", - подытожил Новиков.

Как ранее сообщали "Комментарии", Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в преступлении.





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