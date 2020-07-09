Жму руку и обнимаю: обнародована беседа Порошенко и Путина в 2015 году (ВИДЕО)

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал новую порцию "пленок". На этот раз на записях разговоры якобы пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.





Так, спустя два месяца после кровопролития в Дебальцево лидеры Украины и России обсуждают проект миротворцев и экономические проблемы Донбасса. В частности, якобы Порошенко говорит об оптимизации работы Трехсторонней контактной группы в Минске. На что Путин обещает передать эти рекомендации Лаврову. При этом, тон общения собеседников сложно назвать деловым, неоднократно звучат смех и шутки. В конце беседы и вовсе происходит обмен поздравлениями в честь 1 мая и теплые слова прощания.

- Еще раз благодарю вас, с наступающим Днём трудящихся, мы с вами люди трудящиеся (смеется), может, и к солидарности придём (смеется).

- Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

- Да, справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда только пришел – было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем выстраивать совсем непросто. Но, я вам могу сказать, что длинной очереди желающих (смеется) на должность украинского президента не наблюдается.

- Зря вы так думаете. Украина – это интересная и красивая страна.

- Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки не падает.

- Ну слава Богу, это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное, это ключевое.

- Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо большое!

- Обнимаю вас, до свидания, давайте.

Напомним, ГБР вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о телефонном разговоре по международной линии с вице-президентом США Джо Байденом.

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