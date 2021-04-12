Переговоры Зеленского и Путина: почему РФ игнорирует Украину

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Владимир Зеленский снова предложил главе Кремля Владимиру Путину пообщаться. В Кремле при этом говорят, что никаких запросов от украинской стороны по этому поводу не поступало.

Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Когда могут состояться переговоры Зеленского и Путина? Каким может быть результат этого разговора? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Российские власти умеют расставлять "ловушки". Доверять РФ нельзя

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян признался, что скептически относится к потребности в общении с Россией, которая системно лжет на всех переговорных площадках, практически во всех официальных заявлениях, демонстративно попирая нормы международного права и взятые на себя ранее обязательства.

"Вот лишь пара недавних примеров. В марте Кремль отрицал существование какого-либо кластерного подхода в Минском процессе. Мол, нет никакого нового плана по Донбассу, всё это выдумки. Потом этот план "сливается" российскими же СМИ. И мы слышим заявления совсем иного плана. Из последнего – заявления, что Россия не представляет для Украины угрозы, что войска не концентрируются у наших границ. Потом оказывается, что концентрируются и еще как. И, конечно, вечный тезис, что РФ не принимает участия в боевых действиях на территории Украины, что не является стороной конфликта. То есть, доверять ей нельзя. Россияне не держат слово. Без свидетелей с ними говорить незачем. Обязательно нужно, чтобы кто-то гарантировал и подтвердил, что было сказано, какие обязательства взяли на себя стороны. Иначе есть вероятность оказаться в одной из "ловушек", расставлять которые российских власти умеют", — предупреждает Олег Саакян.

В то же время он не исключает, что мотивация вызвать Путина на разговор лежит в плоскости понимания того, как ранее проходила российская агрессия.

"Ключевые обострения, которые происходили и в 2008-м, когда Россия напала на Грузию, и в 2014-м, когда состоялась незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса, сопровождались выпадением Путина из коммуникационного поля. Он просто не поднимал трубку, не шел на контакт ни с Западом, ни с государствами-жертвами российской агрессии. Потому нынешнее вытягивание Путина на диалог с Зеленским может быть прощупыванием – пойдет на контакт или нет. Не повторяется ли сценарий эскалации, который уже был не раз проведен Россией? Впрочем, то, что РФ игнорирует такие запросы, может быть и подчеркиванием со стороны Кремля, что Украина не воспринимается российским руководством как достойный переговорщик", — отмечает Олег Саакян.

" То, что РФ отрицает запросы на переговоры со стороны Украины. – вполне в стиле Кремля"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что разговор Путина и Зеленского вряд ли состоится раньше, чем произойдет встреча украинского президента с французским коллегой — Эмманюэлем Макроном. И, возможно, канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Встречу эту анонсировали на текущую неделю. Возможно, в конце ее. Думаю, именно после этого появится какое-то понимание, куда двигаться дальше в вопросе деэскалации, в которой заинтересованы все, кроме России. Ей еще есть куда поднимать ставки, чем она и занимается в последние недели, демонстративно бряцая оружием у наших границ, а также в захваченных Крыму и ОРДЛО", — считает Игорь Рейтерович.

По его мнению, телефонные или даже очные переговоры между Зеленским и Путиным возможны также при резком обострении ситуации (или на Востоке Украины, или вообще). Или же когда накал снизится, и РФ придется всё же отвечать, что это такое было?

"То, что РФ отрицает запросы на переговоры со стороны Украины, – вполне в стиле Кремля. Ему важно, чтобы разговор, когда он всё же состоится, выглядел как огромная уступка со стороны российских властей, как некое одолжение", — поясняет эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, помогут ли переговоры президента Украины и президента Франции достичь мира на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!