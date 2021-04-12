Путину есть что сказать Зеленскому, - Кремль

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Елизавета Черных
По словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, за последние дни Владимир Путин не получал запросов на переговоры от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Владимир Путин - фото: RT
При этом в ответ на вопрос, есть ли Путину что сказать украинскому государственному главе, Песков ответил:
Представитель Кремля также отметил, что запросов от украинской стороны на переговоры не было, ответив при этом, что Россия считает особенно важным заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в российском правительстве начали все чаще обращаться к теме Донбасса. Западные партнеры пристально следят за происходящим, как и представители различных медиа. Накануне редакционный коллектив The Washington Post опубликовал мнение о том, что главу Кремля Владимира Путина изначально заботят нарастающие проблемы внутри России. Война с Украиной — это попытка скрыть недоработки, считают журналисты. Путин пытается привлечь внимание к мнимой "внешней агрессии" со стороны Украины, обостряя конфликт у линии разграничения на Донбассе. Это якобы помогает держать "в тонусе" не только украинское, но и западные правительства. Подобные выводы, сообщают журналисты, можно сделать из того, что за последнее время увеличилось количество международных консультаций по поводу Донбасса и российско-украинской войны. Глубокую обеспокоенность происходящим выражают как Штаты, так и различные страны Евросоюза.
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