Путину есть что сказать Зеленскому, - Кремль

По словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, за последние дни Владимир Путин не получал запросов на переговоры от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Владимир Путин - фото: RT

При этом в ответ на вопрос, есть ли Путину что сказать украинскому государственному главе, Песков ответил:

"Всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".

Представитель Кремля также отметил, что запросов от украинской стороны на переговоры не было, ответив при этом, что Россия считает особенно важным заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в российском правительстве начали все чаще обращаться к теме Донбасса. Западные партнеры пристально следят за происходящим, как и представители различных медиа. Накануне редакционный коллектив The Washington Post опубликовал мнение о том, что главу Кремля Владимира Путина изначально заботят нарастающие проблемы внутри России. Война с Украиной — это попытка скрыть недоработки, считают журналисты. Путин пытается привлечь внимание к мнимой "внешней агрессии" со стороны Украины, обостряя конфликт у линии разграничения на Донбассе. Это якобы помогает держать "в тонусе" не только украинское, но и западные правительства. Подобные выводы, сообщают журналисты, можно сделать из того, что за последнее время увеличилось количество международных консультаций по поводу Донбасса и российско-украинской войны. Глубокую обеспокоенность происходящим выражают как Штаты, так и различные страны Евросоюза.









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