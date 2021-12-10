Переговоры Зеленского и Байдена завершились

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом завершились. Об этом заявила пресс-служба Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский и Байден. Фото: колаж Comments.ua

Лидеры государств обсудили ход реформ и российские войска на границе с Украиной. Также президент США ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По киевскому времени звонок начался в 20:34, длился более 1,5 часа. Деталей разговора глава ОП пока не разглашал.

Напомним, Владимир Зеленский считает позитивным моментом разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент Украины высказал во время общения со СМИ вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Владимир Зеленский очень лаконично прокомментировал вопрос относительно его мнения по поводу итогов разговора двух президентов. Зеленский отметил, что это очень хорошо, что такой разговор состоялся. Больше на этот счет Зеленский пообещал сказать после того, как ему удастся пообщаться напрямую с главой Белого дома Джо Байденом. При этом Владимир Зеленский отметил роль США, которые в сложные времена всегда были с Украиной и поддерживали ее суверенитет.

Также президент считает больших успехом для Украины, что в урегулирование конфликта на Донбассе вовлечен лично Джо Байден. Он обеспокоен этим вопросом. Зеленский проинформировал, что завтра будет иметь возможность напрямую поговорить с президентом США и уже тогда сможет более ясно сказать по диалогу Путина и Байдена.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил журналистам, что Банковая воздержалась от комментариев по итогам разговора Байдена и Путина, потому что не готова комментировать те сжатые сообщения, которые есть в СМИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!