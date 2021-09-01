Переговоры в Вашингтоне: помогут ли США усмирить РФ и вернуть Украине оккупированные территории

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне намерен начать разговор с американским лидером Джо Байденом, встреча с которым запланирована 1 сентября, с тем оккупированных Крыма и Донбасса.

Помогут ли США усмирить РФ и вернуть Украине оккупированные территории - фото из открытых источников

Каков прогноз? Удастся ли вовлечь США в процесс переговоров – и надавить с их помощью на Россию? Ответы на эти вопросы, издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Роль США в Крымской платформе будет достаточно мощной

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин отмечает:

"Если говорим о Крыме, США уже вовлечены в процесс, являются участниками Крымской платформы. И тем самым в этом ракурсе можно говорить лишь об усилении сотрудничества".

Что касается переговоров по деоккупации Донбасса, тут, по мнению эксперта, роль Штатов, конечно, может быть больше. И любые усилия украинского руководства в этом направлении можно только приветствовать, считает Борис Бабин.

"Фактически сегодня нет никаких политических, не говоря уже о правовых, договоренностей об участии США в разрешении этой проблемы. Удастся ли вовлечь их в этот процесс? Тут влияет много факторов: и внутренняя политика в США, и глобальная ситуация, политико-правовые обязательства США перед Украиной, включая Будапештский меморандум, – отмечает Борис Бабин. – Мой прогноз – осторожно оптимистический. Скорее всего, роль США в Крымской платформе будет достаточно мощной. А также мы увидим попытки вовлечь Штаты в какие-то переговоры по ситуации на Востоке Украины".

Помочь решить конфликт может не количество стран в тех или иных переговорных форматах, а реальная политическая воля руководства конфликтующих сторон

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук не сомневается, что тема войны и Донбасса будет подниматься во время разговора Зеленского с Байденом. Но имеет пессимистический прогноз касательно реального вовлечения Штатов в процесс переговоров.

"Речь о привлечении США к урегулированию этого конфликта идет с 2014 года. И если бы Штаты реально хотели помочь Украине, как той же Польше, куда вбухали огромное количество кредитов, просто денежных средств, где разместили своих военнослужащих, для которой открыли свой рынок – они бы давно это сделали. Есть и еще момент, – отмечает Никита Трачук. – Если бы реальным давлением на Россию можно было чего-то добиться – уже добились бы. А так на нее давят уже 7 лет. И что?"

Беда еще и в том, считает эксперт, что украинские президенты ездят в США не для того, чтобы чего-то там реально добиться для своей страны, а с целью легитимизации собственного правления в глазах украинцев и не только.

Еще одним фактором, который позволяет говорить о дальнейшем отстранении США от разрешения конфликта на Донбассе, Никита Трачук называет июньский американо-российский саммит, прошедший в Женеве.

"Т ам были достигнуты некие договоренности, в том числе кулуарные. На их выполнение стороны отвели около полугода. И пока они, надо полагать, еще пытаются эти договоренности выполнять. В таких условиях проблема Донбасса останется в полуподвешенном состояния, а США не будут принимать активного участия в соответствующих переговорах. А вот ближе к зиме не исключаю какого-то развития событий по Донбассу. Надеюсь, не разморозки конфликта. Впрочем, в его разрешение при власти Зеленского я не верю. Вероятны лишь какие-то небольшие подвижки в ракурсе очередного разведения сил и средств, обмена пленными… Помочь решить конфликт может не количество стран в тех или иных переговорных форматах, а реальная политическая воля руководства конфликтующих сторон. Я ее пока не вижу. Учитывая все эти факторы, не думаю, что удастся вовлечь США в переговорный процесс по Донбассу", – резюмирует Никита Трачук.





Ранее издание "Комментарии" писало: визит Зеленского в США: ожидать ли прорывов в усилении обороноспособности Украины.

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