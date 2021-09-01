Визит Зеленского в США: ожидать ли прорывов в усилении обороноспособности Украины

Первый день пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне отличился многими встречами и завершился подписанием ряда важных соглашений, в том числе в оборонной сфере.

Ожидать ли прорывов в усилении обороноспособности Украины - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили достигнутые договоренности, а также рассказали, что еще могли бы сделать США для укрепления обороноспособности Украины.

Пока Байден будет нацелен на концепцию стабилизации отношений с Россией, никаких радикальных шагов по усилению обороноспособности Украины делаться не будет

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает, что есть документ, который гипотетически может открыть новую страницу сотрудничества – по доступу к технологиям, совместным разработкам. Но пока нет примеров, чтобы какие-то американские компании совершали совместные проекты с украинскими.

"Если будут такие примеры – отлично. У нас остро стоит вопрос касательно доступа к технологиям, притока инвестиций, совместных разработок. Несмотря на 30 лет независимости Украины, наш оборонно-промышленный комплекс развивается довольно изолированно от ОПК ведущих западных стран, – подчеркивает эксперт. – С одной стороны, хорошо, что есть рамочное соглашение между оборонными ведомствами, документ, который обрисовывает формат сотрудничества до декабря 2026 года. Он заменит пятилетний документ, который должен прекратить действие в декабре текущего года. С другой стороны – чего-то радикального мы в новом документе не увидели. И тут сработал ряд факторов".

По мнению Николая Белескова, пока Байден будет нацелен на концепцию стабилизации отношений с Россией, никаких радикальных шагов по усилению обороноспособности Украины делаться не будет. Для РФ это "красная линия".

"К тому же, чтобы были прорывы по усилению обороноспособности Украины, нужны не только воля и желание американской стороны, но и больше работы с нашей стороны. Нужно более системно продвигать соответствующие идеи с аргументацией, работать с целевыми аудиториями в США (аналитические центры, эксперты, конгрессмены) в направлении увеличения помощи Украине. Плюс – нужны наши реальные усилия в сфере реформирования. Остро стоит вопрос, насколько эффективно мы распоряжаемся своим ресурсами. И пока у американцев есть сомнения в этом, говорить о неком радикальном увеличении помощи на усиление обороноспособности Украины, в сравнении с нынешними 400 тысячами долларов в год, будет очень трудно. В данном документе США четко дали понять – не рассчитывайте на нас, как рассчитываете, а реформируйте свой ОПК, чтобы лучше и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы на обеспечение своих потребностей", – акцентирует Николай Белесков.

А перспективы сотрудничества, по его словам, могут быть очень обширные. Тем более, что американцы рассматриваются нами как главный партнер в сфере безопасности. И имеют наибольший потенциал.

"У нас стоит вопрос модернизации тяжелого вооружения, истребителей, систем ПВО средней дальности. Нам еще нужно накапливать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (в данный момент имеется около 350 ракет и до 47 пусковых установок). Также нам следует модернизировать системы связи, тактическое звено. Необходимы и ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), и легкая бронетехника. Спектр возможностей сотрудничества очень большой. Особенно, если бы мы на льготных условиях могли получить те или иные системы. Но важно понимать, что бесплатно нам никто таких систем не предоставить. И что нам следует показать умение грамотно пользоваться собственными ресурсами. Так что тут всё зависит от нас, – подчеркивает Николай Белесков. – Когда американцы увидят, что каждая гривна нашего оборонного бюджета используется максимально эффективно, что вовремя принимается и реализуется оборонный заказ, этот будет сигналом для увеличения помощи, для более серьезных совместных проектов".

Мы превращаемся из страны, которая "клянчит" помощь, в страну, претендующую на статус партнера, который является полезным для Соединенных Штатов

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает:

"С чем действительно умеют работать в нашем Офисе президента — так это с информацией. Потому что если черпать информацию только оттуда, то складывается впечатление, что поездка Зеленского в США — это просто огромный набор побед. Но, де-факто похожую ситуацию мы наблюдаем после каждой поездки Зеленского за границу. В частности, можно вспомнить о подписанных меморандумах в ОАЭ на 3 миллиарда долларов. О них заявили еще в феврале, и до сих пор реальных миллиардов в нашу экономику "почему-то" не наблюдается".

По словам эксперта, речь о том, что реальные результаты поездки в любую страну будут ощущаться не после подписания бумаг (особенно если в названии есть такие понятия как "меморандум", "рамочное соглашение", "концепция"), а через несколько месяцев после такого визита.

"Тем не менее, в сегодняшних результатах есть важные позитивы, – считает Богдан Петренко. – Во-первых, поездка все-таки состоялась, что, по сути, является сигналом: в США не собираются игнорировать украинские власти, а наша страна останется партнером. Собственно, это тот случай, когда "встреча ради самой встречи" важна. Второе — это заявления о выделении дополнительных 60 млн долл. на вооружение. Не слишком большая сумма, чтобы заявлять о "прорыве", но достаточное для того, чтобы сказать об углублении сотрудничества".

К позитивам политолог отнес и сделанный украинской делегацией акценты на том, что мы помогали с эвакуацией в Афганистане.

"Это подчеркивает нашу необходимость для США, а соответственно — мы превращаемся из страны, которая "клянчит" помощь, в страну, претендующую на статус партнера, который является полезным для Соединенных Штатов, – поясняет Богдан Петренко. – Объективно, сейчас выбрано не лучшее время для встречи президентов, если действительно украинская власть надеялась на практические результаты. После вывода войск из Афганистана, любое повышение активности на внешнем фронте, особенно в плане безопасности, не слишком положительно будет восприниматься американцами. Особенно, если речь пойдет о НАТО. Как известно, Афганистан является (или уже, видимо, являлся) основным союзником США вне НАТО. Поэтому американские власти будут гиперосторожны в своих заявлениях. И вряд ли мы могли получить сейчас что-то такое, что бы позволило нам переломить ситуацию с безопасностью в нашу пользу".

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