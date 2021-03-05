Переговоры ТКГ по Донбассу: стоит ли привлекать США и чем это грозит

К переговорам по вопросам Донбасса в будущем может присоединиться США. Такой возможности не исключает глава Офиса президента Андрей Ермак, о чем он заявил во время выступления на брифинге European Policy Centre. Это могут сделать для стимуляции работы ТКГ, которую в данный момент сильно тормозит российская сторона. "Комментарии" решили узнать у экспертов, как они оценивают эту затею, и чем может помочь Америка в вопросах войны на востоке Украины.

В переговорам по Донбассу могут присоединиться США. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Россия сознательно загоняет переговоры в тупик

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина подчеркивает, что в нормандский формат США не попадет. Но это не значит, что Штаты не смогут принять участие в переговорах по Донбассу.

"Против участия США в нормандском формате, куда входят Украина, Россия, Германия и Франция, точно будет РФ. Думаю, что Штаты будут напрямую налаживать с Москвой общение, формируя позицию вместе с Украиной. Как было во время Волкера и Суркова", — напоминает Мария Золкина о канале отношений по линии спецпреда Госдепа США Курта Волкера и Владислава Суркова, бывшего на тот момент помощником президента РФ.

По мнению аналитика, переговорный процесс нуждается в обновлении. Ведь видно, что Россия сознательно загнала в тупик минский и нормандский процессы, пытаясь продавить свою повестку дня. А это — фактическая федерализация Украины путем включения в ее состав ОРДЛО (с особым статусом, тотальной амнистией и выборами без контроля над границей). И с внесением опаснейших моментов в украинскую Конституцию.

"Но Россия понимает, что наличие за столом переговоров такого мощного игрока как США приведет к тому, что ей придется выполнять и свои обязательства. Прекращения обстрелов, разоружения, вывод войск и так далее. Желание поторговаться есть. Ведь используя в торгах Донбасс, Кремль может попытаться договориться с Белым домом по каким-то геополитически интересным для себя вопросам. Но и риски велики. Так что, думаю, всё сведется к неформальным каналам общения по типу Нуланд-Сурков и Волкер-Сурков", — подчеркивает Мария Золкина.

Из Минских соглашений выходить рано

Историк, политолог и исследователь радикализма Вячеслав Лихачев подчеркивает, что Минские соглашения в полном объеме выполнить нереально.

"И, положа руку на сердце — не только из-за саботажа с российской стороны, — отмечает он. — Однако это вовсе не означает, что Минские соглашения изначально были бессмысленны, либо, что из т.н. "минского процесса" Украине необходимо выйти сейчас".

Во-первых, напоминает эксперт, соглашения сыграли свою роль в деэскалации боевых действий. Какие бы сегодня не происходили обострения — это не Иловайск-2014 и не Дебальцево-2015. Во-вторых, хотя "минский процесс" не может обеспечить ни реального прекращения конфликта, ни тем более деоккупации, это площадка для малых, но вполне реальных шагов.

"Разблокировка работы КПВВ, открытие новых, пропуск гуманитарных грузов на оккупированную территорию, мониторинг экологической ситуации в зоне конфликта, освобождение незаконно лишенных свободы украинских граждан — у нас просто нет другой площадки для обсуждения этих вполне насущных вопросов", — поясняет Вячеслав Лихачев.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что, по мнению ТКГ, президент Зеленский будет делать с Владимиром Путиным.

Также на сайте найдется публикация о возможной подготовке открытого ввода российских войск на Донбасс.

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