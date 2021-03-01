Россия собирается открыто ввести войска на Донбасс, – ТКГ

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Гриниченко Дима
Россия пытается легитимизировать вопрос введения миротворцев на оккупированные территории Донбасса вопреки достигнутым международным договоренностям. Об этом сообщили на официальной странице украинской делегации в минской ТКГ.
Фото: BBC
Сообщается, что россияне хотят привлечь своих миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе и пытается легитимизировать этот вопрос. Украинский генерал Сергей Салкуцан уже направил в ОБСЕ сообщение о том, что оккупационные силы устраивают провокации.
Россия проводит ряд мероприятий для того, чтобы пересмотреть достигнутые ранее международные договоренности о мерах режима прекращения огня. Отмечается, что эти действия направлены на то, чтобы поднять вопрос привлечения военных РФ для того, чтобы якобы разрешить конфликт на Донбассе.
В украинской делегации сообщили, что на позициях боевиков в оккупированных районах Луганской области сняли серию репортажей о том, что контроль за соблюдением режима прекращения огня можно будет при помощи введения российских миротворцев.
Наша сторона заявляет, что такие действия оккупантов свидетельствуют о намерениях дискредитировать работу миссии ОБСЕ. Также на странице делегации заявили, что Россия не хочет выполнять взятые на себя обязательства.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет с Украиной при президенте Байдене.
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