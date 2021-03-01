logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.03.2021

BTC/USD

47611.87

ETH/USD

1517.35

LTC/USD

169.76

НБУ 01.03.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Россия собирается открыто ввести войска на Донбасс, – ТКГ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия собирается открыто ввести войска на Донбасс, – ТКГ

Россия пытается легитимизировать вопрос введения миротворцев

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Россия пытается легитимизировать вопрос введения миротворцев на оккупированные территории Донбасса вопреки достигнутым международным договоренностям. Об этом сообщили на официальной странице украинской делегации в минской ТКГ.

Россия собирается открыто ввести войска на Донбасс, – ТКГ

Фото: BBC

Сообщается, что россияне хотят привлечь своих миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе и пытается легитимизировать этот вопрос. Украинский генерал Сергей Салкуцан уже направил в ОБСЕ сообщение о том, что оккупационные силы устраивают провокации.

Россия проводит ряд мероприятий для того, чтобы пересмотреть достигнутые ранее международные договоренности о мерах режима прекращения огня. Отмечается, что эти действия направлены на то, чтобы поднять вопрос привлечения военных РФ для того, чтобы якобы разрешить конфликт на Донбассе.

В украинской делегации сообщили, что на позициях боевиков в оккупированных районах Луганской области сняли серию репортажей о том, что контроль за соблюдением режима прекращения огня можно будет при помощи введения российских миротворцев. 

Наша сторона заявляет, что такие действия оккупантов свидетельствуют о намерениях дискредитировать работу миссии ОБСЕ. Также на странице делегации заявили, что Россия не хочет выполнять взятые на себя обязательства.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет с Украиной при президенте Байдене.

Читайте также, когда Украина сможет вернуть Донбасс под контроль. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/UkrdelegationTCG/196
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ