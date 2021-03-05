В ТКГ рассказали, что Зеленский будет делать с Путиным

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Гриниченко Дима
В минской Трехсторонней контактной группе сделали важное заявление насчет войны на Донбассе и переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "24 канала".
Фото: EPA
По его словам, Украина полностью изменила свой подход в вопросе переговоров с Россией по Донбассу. Гармаш высказал мнение, что Владимир Зеленский развеял иллюзии и уже не будет пытаться договориться с Владимиром Путиным.
Он отметил, что Украина начала адекватно отвечать на агрессивные действия России, как на фронте, так и в политической и информационной сфере. Представитель Донецка подчеркнул, что России это не нравится.
Также представитель ТКГ сказал, что заявление главарей террористом о том, что они будут вести огонь на упреждение по позициям Вооруженных сил Украины означает фактический выход из режима прекращения огня.
Гармаш заявил, что на фронте не ожидается особых перемен из-за того, что в Кремле хотят давить на Украину политически и психологически для того, чтобы заставить нашу страну принять условия Москвы.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участи регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.
За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте не признает, несмотря на многочисленные доказательства.
Ранее "Комментарии" сообщали, почему Россия затягивает процесс обмена пленными на Донбассе.
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