Переговоры по Донбассу: почему судьбу нашей страны решают без нас

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсудили конфликт на Донбассе – без Украины. Почему это стало возможным? Какие риски несет событие? Как ситуация может развиваться дальше? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Для Путина важна политика невмешательства Франции и Германии в возможную будущую эскалацию"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что подобные разговоры — обычная дипломатическая практика. И нет повода для "зрады".

"Путин давно не в изоляции. Была возможность поговорить в форме видеоконференции с Меркель и Макроном относительно последних инцидентов на Донбассе, ситуации в Беларуси, в РФ (подняли тему Алексея Навального), о вакцинах – поговорили. При этом мы видим, что со стороны России происходит дипломатическая и военная эскалация. И не только вокруг Донбасса", — подчеркивает Валерий Кравченко.

Он отмечает, что в последние недели на Черном море, над Балтикой самолеты НАТО то и дело перехватывают российские самолеты. К тому же, РФ заявила о чрезвычайном смотре своих вооруженных сил.

"Идет масштабная подготовка к учениям Запад-2021. Под этим предлогом проводятся маневры, перебрасываются войска к границам с Украиной, — рассказывает эксперт. — Об этом, в частности, вчера говорил во время выступления в Верховной Раде главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак. Он сообщил, что по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и временно оккупированных территорий содержится 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ, а именно: в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на территории временно оккупированного Крыма. Всё чаще говорят о возможной эскалации на Донбассе, которую Россия может сделать, чтобы продавить свой вариант реализации Минских соглашений. Ну и, чтобы показать тем же США, новому президенту Байдену, кто "хозяин" на так называемом постсоветском пространстве".

По словам Валерия Кравченко, для Путина важна политика невмешательства Франции и Германии в возможную будущую эскалацию. Но вряд ли он получит такие гарантии.

"Конечно, плохо, когда без нас говорят о нас. Но главное, чтобы о нас без нас не договаривались, — отмечает эксперт. — Позиция же Меркель и Макрона касательно Украины незыблема. Они поддерживают нашу территориальную целостность, выступили с призывом именно в адрес Путина, чтобы он способствовал стабилизации обстановки на Донбассе и мирному урегулированию военного конфликта между Украиной и Россией. То есть, четко дали понять, что именно РФ ответственна за обеспечения режима полного прекращения огня на линии фронта на Донбассе, именно она должна показать, что настроена искать выход из кризиса. Ну, а Кремль традиционно пытается свести всё к "внутреннему конфликту" в Украине и усадить официальный Киев за стол переговоров с оккупированными Донецком и Луганском. Резюмируя: Россия продолжает гнуть свою линию, Париж и Берлин продолжают поддерживать Украину, сама Украина должна более интенсивно проводить собственные переговоры с Берлином, Францией, а также с Вашингтоном, проактивная позиция которого в нашем конфликте с РФ очень важна".

"Было демонстративно показано, что с Украиной никто не считается, что судьбу нашей страны будут решать без нас"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что переговоры об Украине без Украины стали возможны во многом из-за несогласованной позиции украинской делегации в ТКГ и Офиса президента касательно так называемого франко-немецкого плана по урегулированию ситуации в Украине.

"Мы слышали заявление главы ОП Андрея Ермака, что план якобы уже на столе у российской делегации. Его советник, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убеждал в середине марта, что план будет оглашен через 2 недели. Оба уверяли, что план якобы согласован с украинской стороной. Но сама подача материала свидетельствовала о том, что данное предложение – инициатива Франции и Германии, а нас просто поставили перед фактом. Это позволило РФ обыграть эту тему, поставив под вопрос субъектность Украины… Также были высказывания представителей одной из подгрупп в ТКГ от украинской стороны Сергея Гармаша, что в плане, детали которого опубликовали российские СМИ, есть расхождения с предложениями Украины. Арестович потом уверял, что это высказывания Гармаша как частного лица, а не официальная позиция нашей делегации. В общем была провалена сама идея единого голоса украинской делегации. А Россия сыграла на понижение субъектности Украины. Было демонстративно показано, что с Украиной никто не считается, что судьбу нашей страны будут решать без нас", — считает Дмитрий Снегирев.

По его словам, именно в этом состоит план Путина – вывести Украину из переговорного процесса, показать, что он будет договариваться только с Францией и Германией. И продавливать свой план реализации Минских соглашений. В том числе, представляя Россию не как сторону конфликта, а как посредника в его урегулировании.

"Путин показывает Западу свою договороспособность, продуцирует российские месседжи касательно ситуации на Донбассе. А мы, к сожалению, наблюдаем за этим со стороны", — резюмирует Дмитрий Снегирев.

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