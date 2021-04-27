Переговоры по Донбассу: каковы шансы согласовать новое перемирие

Во время поездки в Херсонскую область сегодня, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления Минского формата переговоров по Донбассу.

Война на Донбассе. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

На 28 апреля планируется заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, на котором попытаются согласовать дополнительные меры по контролю за режимом прекращения огня.

Каковы шансы согласовать новое перемирие? Какие риски могут быть, учитывая настойчивое желание Кремля вывести официальный Киев на прямые переговоры с ОРДЛО? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

"Минский формат с каждым месяцем всё больше теряет значимость и эффективность"

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун подчеркивает, что Минский формат с каждым месяцем всё больше теряет значимость и эффективность, которые были у него ранее.

"Не случайно мы слышали заявления украинской стороны, что не будем брать участие в переговорах непосредственно в Минске. Сейчас, напомню, встречи из-за пандемии проходят в онлайн-формате. Что нужно менять место проведения встреч, учитывая то, что легитимность пребывания Лукашенко в статусе президента, – под огромным вопросом, учитывая его стремительное сближение с Кремлем.

Украина стала себя чувствовать гораздо увереннее, чем раньше, и начинает диктовать свои правила игры. В том числе, касательно необходимости или видоизменять Минские соглашения, или создавать новые форматы. Учитывая это и ряд других факторов, не думаю, что удастся достичь именно в рамках Минского формата каких-то серьезных договоренностей. В том числе, касательно реального прекращения огня", — отмечает Максим Джигун.

По его мнению, "Минск" заглох, а прописанные в нем пункты плана не отвечают интересам Украины. Особенно то, что выборы в ОРДЛО проходят до возобновления Украиной контроля за границей.

"Путин как конечный бенефициар этих соглашений не заинтересован в том, чтобы их менять. Для Украины же даже такие зыбки договоренности, которые изредка заключаются сейчас, — возможность с помощью пусть недолговечного, но всё же перемирия, сохранить жизни не только военнослужащих, но и гражданских, которые также становятся жертвами обстрелов. Однако не стоит рассчитывать на то, что любые заключенные в таком формате договоренности приведут к кардинальным переменам в ситуации на Донбассе", — предупреждает политолог.

Потому, отмечает он, нужно обязательно искать новые форматы (в том числе, с привлечением США, Великобритании) и новые площадки для переговоров, пресекать все попытки Кремля вывести официальный Киев на прямой диалог с главарями псевдо-образований "ДНР" и "ЛНР" — марионетками российской власти.

"Достаточно высока вероятность заключения очередного перемирия"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает достаточно высокой вероятность заключения очередного перемирия.

"Мы сработали на опережение, предложив характер перемирия, связанный с религиозными праздниками. На этом всегда играла Москва, подчеркивая свое "благочестие" и "договороспособность". В этот раз именно мы поставили РФ на политическую растяжку. Ей придется или соглашаться, или аргументировать свой отказ от пасхального перемирия", — поясняет Дмитрий Снегирев.

При этом он напоминает, что у нас было уже более двух десятков подобного рода перемирий. И все они быстро срывалась незаконными вооруженными формированиями.

"Поэтому сейчас поднимается вопрос не просто об очередном перемирии, а о более тщательной системе верификации нарушений. Но здесь кроется риск. Российская сторона предложила, чтобы верификацию проводили представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) в его нынешнем виде. Это ловушка. До 2017 года в СЦКК входили украинские и российские представители. В конце 2017-го россияне покинули этот центр. Там осталась только украинская сторона. Параллельно с этим создали свой вариант СЦКК представители квазиреспублик. Но мы не признаём его деятельность и их данные. Так вот, если мы соглашаемся на предложение Москвы, на СЦКК в нынешнем виде, то, де-юре признаём существование квазиреспублик. И выходим, хоть и на низшем уровне, на прямой диалог с Донецком и Луганском, а это уже легитимизация т.н. "ДНР" и "ЛНР". Допустить этого ни в коем случае нельзя", — подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Ни в коем случае не следует и идти на требование россиян, чтобы открытие ответного огня с украинской стороны согласовывалось с СЦКК и Генштабом ВСУ. Этим мы только связываем себе руки, уверен эксперт.

"Нам следует настаивать на том, чтобы верификация осуществлялась, к примеру, представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, — считает Дмитрий Снегирев. – Следует поднимать вопрос об увеличении количества сотрудников этой Миссии, улучшении ее оснащенности, расширении мандата".

По мнению эксперта, россияне в СЦКК вряд ли вернуться. Ведь выходили оттуда после того, как Украина начала проводить дактилоскопию российских граждан (это дает возможность вычислить сотрудников спецслужб). К тому же, отсутствие представителей РФ в СЦЦК дает возможность Кремлю продолжать продуцировать меседжи в стиле "настамнет" и "это внутриукраинский конфликт".

Ранее сообщалось, что Зеленский высказался о вероятности возвращения российских войск к границам Украины.

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