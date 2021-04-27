Зеленский хочет изменить формат переговоров по Донбассу

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления Минского формата переговоров и привлечения к обсуждению войны на Донбассе других стран. Об этом гарант рассказал во время поездки в Херсонскую область сегодня, 27 апреля.
Зеленский. Фото: ОПУ
По словам Зеленского, к мирным переговорам по ситуации на востоке Украины должны присоединиться другие государства. Например, можно расширить Нормандский формат или ввести отдельный процесс обсуждения с другими странами. Как отметил Зеленский, речь идет о странах, желающих помочь нам в прекращении войны.
Кроме того, президент подчеркивает важность модернизации и обновления Минского переговорного процесса.
Отметим, что переговоры в рамках этого формата продолжаются. Завтра состоится заседание ТКГ. Гарант надеется, что стороны приблизятся к решению о прекращении огня.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются переговоры о режиме тишины на Донбассе во время пасхальных праздников. Зеленский сравнил Донбасс с Чернобылем и призвал не допустить превращения оккупированных территорий на новую "зону отчуждения".
Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Мол, он поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ по поводу организации встречи.
Эксперты спрогнозировали, где и при каких условиях может состояться встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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