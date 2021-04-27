logo
Русский Українська

BTC/USD

54416.69

ETH/USD

2729.41

LTC/USD

255.33

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский высказался о вероятности возвращения российских войск к границам Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский высказался о вероятности возвращения российских войск к границам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает решение отвести войска России от границ с Украиной, но никаких гарантий нет

27 апреля 2021, 17:10
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет 100-процентной гарантии о соблюдении Россией слова об отводе своих войск от границы с Украиной. Об этом гарант рассказал во время поездки в Херсонскую область сегодня, 27 апреля.

Зеленский высказался о вероятности возвращения российских войск к границам Украины

Зеленский. Фото: ОПУ

Как отметил Зеленский, Россия не первый год прибегает к давлению, но Украина воспринимает это спокойно.

"Мы постоянно должны быть готовы", — считает гарант.

Зеленский заявил, что повлиять на ситуацию на восточной границе Украины, куда Россия стянула войска, позволили совместные усилия Украины, европейских стран и США. Однако того, что ситуация урегулирована, президент не гарантирует.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся, — сказал глава государства. — Мы все же поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной".

По мнению Зеленского, этот шаг говорит о намерении не продлевать эскалацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет расширить Нормандский формат и обновить Минский переговорный процесс относительно войны на Донбассе.

По его словам, к мирным переговорам по ситуации на востоке Украины должны присоединиться другие государства. Президент подчеркивает важность модернизации и обновления Минского переговорного процесса.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о том, что Россия уменьшит количество своих войск вблизи украинских границ.

По его мнению, такое решение снижает напряжение от ситуации. Президент в очередной раз отметил, что Украина стремится к миру. Также глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-rosiya-tisne-ne-pershij-rik-mi-sprijmayem-68177
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ