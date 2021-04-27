Зеленский высказался о вероятности возвращения российских войск к границам Украины

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет 100-процентной гарантии о соблюдении Россией слова об отводе своих войск от границы с Украиной. Об этом гарант рассказал во время поездки в Херсонскую область сегодня, 27 апреля.
Зеленский. Фото: ОПУ
Как отметил Зеленский, Россия не первый год прибегает к давлению, но Украина воспринимает это спокойно.
Зеленский заявил, что повлиять на ситуацию на восточной границе Украины, куда Россия стянула войска, позволили совместные усилия Украины, европейских стран и США. Однако того, что ситуация урегулирована, президент не гарантирует.
По мнению Зеленского, этот шаг говорит о намерении не продлевать эскалацию.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет расширить Нормандский формат и обновить Минский переговорный процесс относительно войны на Донбассе.
По его словам, к мирным переговорам по ситуации на востоке Украины должны присоединиться другие государства. Президент подчеркивает важность модернизации и обновления Минского переговорного процесса.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о том, что Россия уменьшит количество своих войск вблизи украинских границ.
По его мнению, такое решение снижает напряжение от ситуации. Президент в очередной раз отметил, что Украина стремится к миру. Также глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку.
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