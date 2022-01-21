Переговоры Блинкен-Лавров: чья сторона взяла и, чего теперь ждать от России

В Женеве 21 января состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым касательно российских предложений о "гарантиях безопасности". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" их итоги.

Блинкен и Лавров. Фото: сайт МИД РФ

Для россиян эти переговоры важны – они ложатся в контекст продолжения серии двусторонних российско-американских встреч

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний подчеркивает, что встреча между Блинкеным и Лавровым состоялась на фоне заявлений о том, что ни одна сторона не ожидает прорывов. Так и вышло. А сами переговоры длились менее двух часов.

"Конечно, встреча – это следствие ультиматума , который выдвинула Российская Федерация коллективному Западу по нерасширению НАТО и не вступлению Украины в альянс. Речь идет о два документах – Договор РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора. Для россиян эти переговоры важны. Они ложатся в контекст продолжения серии двусторонних российско-американских встреч. Даже когда были попытки начать дискуссии в ОБСЕ по этим документам, Россия пресекла возможность вывести дискуссию по этому вопросу из российско-американской рамки", – акцентирует Юрий Подрожний.

Он отмечает, что пресс-конференция Лаврова не показала ничего нового. Российский министр подробно рассказал об угрозе со стороны "киевского режима", как называет украинские власти глава российского МИД.

"Традиционная для РФ риторика в стиле – "киевский режим" курируется с "западными спонсорами", поэтому переговоры по Украине Москва будет вести только с США. В этом контексте понятно, что двусторонних встреч Зеленский-Путин или, как предлагал Киев, в формате Зеленский-Путин-Байден – не состоится. В итоге речь Лаврова свелась к тому, что мы вам в Вашингтон передали требования на бумаге, а потому будем дальше разговаривать только после письменного ответа – со стороны США и стран НАТО. Предсказуемыми стали и заявления Блинкена, – считает эксперт. – Если Лавров настаивал на разговоре о письменном ответе на ультиматум, то глава госдепа говорил о возможной угрозе полномасштабного наступления РФ на Украину. Также Блинкин высказал надежду на дипломатический путь разрешения ситуации. Тем более что это четвертые переговоры с начала года, которые происходят на фоне наращивания вооружений России на границе с Украиной".

В общем, резюмирует Юрий Подорожений, переговорный процесс проходит сложно, но не находится в тупиковой ситуации.

"Но надежды на уменьшение эскалации со стороны России бесполезны, – уверен он. – Поэтому Украине необходимо иметь четкий план действий в случае начала военных действий. И рассчитывать на собственные силы в случае, если переговорщики исчерпают все дипломатические инструменты".

Для Украины хорошо, что мир в очередной раз увидел неадекватность РФ и ее международной позиции

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отмечает:

"Переговоры, возникшие из ничего, ни о чём, ожидаемо закончили ничем. Рассчитывать, что Запад даже как-то формально, чисто на словах хоть в чем-то может удовлетворить необоснованные, истеричные требования РФ (не расширение НАТО, не вступление туда Украины и ряда других стран, возвращение на позиции 1997 года и так далее), было бы глупо. Ведь это стало бы непоправимым ударом по самому Западу".

А потому, подчеркивает эксперт, стороны сегодня просто еще раз заявили позиции. Что могли бы сделать, не встречаясь. В итоге все остались при своих.

"Для Украины хорошо, что мир в очередной раз увидел неадекватность РФ и ее международной позиции. И что в целом мы видим достаточно высокую степень (несмотря на противодействие групп российского влияния во всех странах) формирования некого единого фронта отпора российским неоимперским амбициям. Это обнадеживает нас в том смысле, что мы не останемся один на один с агрессором. Но и переоценивать это западное единство тоже не стоит, – уверен Юрий Кочевенко. – По-прежнему, в борьбе против российского агрессора мы должны рассчитывать, в первую очередь, на себя".

Угрозы новых санкций поставили РФ в положение пораженца

Политолог Владимир Цыбулько считает, что серьезных прорывов от саммита никто не ожидал. Но были ожидания ультиматума со стороны США в адрес зарвавшейся России.

"Очевидно, что угрозы новых санкций поставили РФ в положение пораженца. Как правило, российская власть в таки ситуациях становится в стойку гопника – "держите меня семеро". Российская власть, коллективный Путин получили в последние недели целый ряд поражений. Но очередное поражение – после разговора с Блинкеным – там будет выдавать как победу, наращивая агрессивную риторику", – прогнозирует Владимир Цыбулько.

Он не исключает нового продвижения российских войск к границе с Украиной. Таким образом, по мнению политолога, Кремль будет требовать нового саммита Байдена с Путиным.

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