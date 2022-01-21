Завершилась встреча Блинкена и Лаврова: США взяли еще неделю, чтобы подумать

В Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров завершили переговоры, где главной темой были так называемые "гарантии безопасности", на которых настаивает РФ. Судя из тех заявлений, которые прозвучали по итогам встречи никаких основополагающих решений принято не было, если не учитывать одного – Вашингтон пообещал спустя неделю дать ответ Москве относительно ее ультимативных требований.

Блинкен и Лавров. Фото: 24 канал

Энтони Блинкен заявил, со стороны США суть встречи была одна – понять, насколько Москва настроена путем дипломатии снизить градус напряжения вокруг Украины. Госсекретарь США не раскрыл всех подробностей беседы с российским дипломатом, лишь отметив, что "дискуссия с Лавровым была честной и предметной".

В свою очередь Лавров отметил, что итогом переговоров с американской стороной стало заверение, что США в письменной форме на следующей неделе поставят в известность Россию – готовы ли они принять "гарантии безопасности", которые предложила Москва.

Также глава МИД России отреагировал на упреки в адрес Кремля относительно военных угроз вблизи украинской границы. По словам Лаврова, Россия никогда не применяла метод угроз относительно Украины. Сергей Лавров заявил, что это Киев, скорее прибегает к угрозам, напомнив заявление президента Украины Зеленского относительно русских в Украине, которым тот посоветовал паковать чемоданы у уезжать в Россию.

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