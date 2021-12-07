Надежда на завершение войны в Украине: о чем смогут договориться Байден и Путин

Переговоры президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина, намеченные на 7 декабря, остаются топ-темой недели. Особенно в ракурсе скопления российских войск у украинской границы.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Эксперты дали изданию "Комментарии" прогнозы по кейсу урегулирования российско-украинского конфликта: кто и что будет пытаться продавить, у кого больше шансов это сделать, как должна действовать Украина?

Как до переговоров с Байденом, так и в процессе, и после них, российское руководство будет акцентировать, что украинская власть – слаба, не имеет стабильной поддержки в элитах, в народе

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж не исключает, что во время переговоров глав США и РФ будет найдена некая договоренность по Донбассу – в формате Минских соглашений.

"Конечно, с определенными оговорками. К примеру, что сперва – решение вопросов безопасности, гуманитарная составляющая. Но проведение выборов в ОРДЛО до передачи Украине контроля за границей – россияне продавить могут, – прогнозирует генерал. – Американцы в общей риторике будут поддерживать выполнение Минских соглашений. И, возможно, станут давить на украинское руководство с целью их скорейшей реализации. Это вызовет противоречия в украинском обществе".

По мнению Николая Маломужа, если будут приниматься какие-то решение в отношении автономий (особо статуса ОРДЛО), выборов по российскому сценарию, это приведет к дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине. Что РФ только на руку.

"Россия будет традиционно манипулировать общественным мнением. Продолжать создавать экономические и энергетические проблемы. Тем самым повышая градус напряжения. Российская пропаганда будет преподносить это как неустойчивость украинской власти, ее неумение решать политические, экономические, социальные проблемы, – поясняет генерал. – Как до переговоров с Байденом, так и в процессе, и после них, российское руководство будет акцентировать, что украинская власть – слаба, не имеет стабильной поддержки в элитах, в народе. Всеми силами РФ будет "качать" ситуацию в Украине, доказывая это свое мнение".

Николай Маломуж уверен, что противопоставить этому мы можем лишь демонстрацию мощной позиции единения по вопросам национальной безопасности. Готовность к любым сценариям, даже к войне, ради своей независимости.

"Следует подчеркивать, что не РФ и США будут что-то решать за нас, а мы сами. Последовательно. С теми союзниками, которые готовы с нами сотрудничать на равноправной основе, поддержать нас в борьбе с агрессором. Но эту позицию нужно формировать. Причем не в теории, а на практике, – акцентирует генерал. – Следует профессиональным составом, глубинно отработать эту позицию. И позиционировать Украину – как сильное государство, которое не допустит сценариев агрессии, давлений и внешних управлений".

Какие бы заявления ни делали страны, считающие, что решают нашу судьбу, всё зависит от боеспособности нашей армии

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний напоминает, что это уже вторая в 2021 году встреча президентов США и РФ. Первая состоялась в июне в Женеве.

– отмечает Юрий Подорожний. "Вторая за этот год встреча Байдена и Путина вновь стала причиной напряженности вокруг украинской границы. И если впервые этот спектакль, весной, напоминал трагедию, то в этот раз стало больше похоже на фарс",

По его мнению, ключевым для российско-американских отношений остается Китай. Ведь россияне, которые пытаются балансировать между Китаем и США, хотят получать от этого наибольшие преимущества. И Украина в итоге становится предметом торга.

"Поэтому надеяться на завершение войны вследствие улучшения или обострения российско-американских отношений не стоит. Чтобы сегодня россияне ни делали на украинской границе, они не получат от США достойного отпора, – прогнозирует эксперт. – Фактически Кремль понимает, что в отношениях с Киевом у Вашингтона "красных линий" нет. Трудно сказать, что убедило западный мир, будто Кремль, восстановив границы бывшего СССР, успокоится. Однако прагматические политики в западных столицах понимают – пока Москва будет копаться на территории бывшего СССР, они (Запад) в относительной безопасности. И, по большому счету, Запад сегодня защищает от России не НАТО, а страны, расположенные на границах РФ".

Юрий Подорожний отмечает, что предыдущая встреча Байдена и Путина не прояснила нам в Украине позиций сторон.

"От россиян звучала однообразная риторика о Минских соглашениях, о невозможности вступления Украины и Грузии в НАТО. Американская сторона заявила, "что везет жесткие заявления Путину". После Швейцарии было понятно, что на мир на Донбассе и прекращение войны россияне согласятся только при выполнении Минских соглашений на своих условиях. И, кажется, последними, кто с этим не соглашается, являются собственно Украина и США. Потому что Германия и Франция, такое впечатление, готовы примириться с любыми условиями, чтобы формально прекратить войну. Для нас такой вариант не приемлем", – уверен эксперт.

Поэтому, продолжает он, мы должны понимать, что новые переговоры не приведут к каким-либо кардинальным последствиям.

"И это плохо с точки зрения, что в мире скапливается критическая масса нерешенных стратегических вопросов, а это делает угрозу масштабной континентальной войны все более реальной, – предупреждает Юрий Подорожний. – А что с заявлениями о полномасштабной войне, которую должна начать Россия в январе 2022? Все эти заявления в определенной степени имеют под собой почву. Потому что давно очевидно, что наши отношения с россиянами должны завершиться полномасштабной войной – и только укрепление украинской армии будет оттягивать ее начало. Какие бы заявления ни делали страны, считающие, что решают нашу судьбу, всё зависит от боеспособности нашей армии".

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