Резников заговорил об иностранных военных в городах Украины: что думают эксперты

Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне скопления российских войск у украино-российской границы призвал США, Канаду и Великобританию направить в Украину дополнительно военных инструкторов (500 человек), развернув их в местах, где увидела бы РФ. Среди таких назвал Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одессу, остров Змеиный.

Алексей Резников - фото: Офис президента

Эксперты оценили это заявление для издания "Комментарии".

Главе Минобороны следовало бы довести до населения Украины план касательно неотложных мероприятий по повышению обороноспособности страны в целом и боеспособности ВСУ на опасных направлениях

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов признался:

"С моей точки зрения, позорным выглядит недавний призыв министра обороны Украины Резникова к представителям США, Канады, Великобритании в стиле: дайте нам ваших солдат (военных инструкторов), чтобы они стали щитом перед российскими войсками. И это делает министр обороны!"

По мнению Олега Жданова, главе Минобороны следовало бы довести до населения Украины план касательно неотложных мероприятий по повышению обороноспособности страны в целом и боеспособности ВСУ на опасных направлениях.

в стиле: спасение утопающего – дело рук самого утопающего". "Резников должен был сказать: "У нас осталось меньше двух месяцев до вероятного российского вторжения. Нам важно доукомплектовать до штата военного времени воинские части, провести ряд учений по оборонительной тематике, перебросить ближе к границам войска на самых опасных направлениях – белорусском, харьковском, донецком, одесском". Это было бы политическое заявление главы МО суверенного государства, – отмечает военный эксперт. – А так это выглядит как строчка из песни Высоцкого: "спасите наши души, мы тонем от удушья". Стыдно, просто стыдно. И нам уже посылают сигналы

Гибель или даже ранение хоть одного иностранного военного неминуемо приведет к росту антироссийских протестов и активизации еще большей санкционной политики в отношении РФ

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассматривает данное заявление Резникова с позитивным оптимизмом.

"Могу пояснить его как желание Украины максимально подтянуть США, Канаду и Великобританию к существующей линии разграничения с ОРДЛО либо возможной линии соприкосновения, в случае вторжения РФ, – поясняет эксперт. – Очевидно желание России любыми путями, в том числе и насильственным, заставить Украину вести прямые переговоры с Л/ДНР, а также неукоснительно выполнять невыгодные нашей стране Минские соглашения".

Поэтому, подчеркивает Иван Ступак, вероятно, что с этой целью руководство РФ намеренно готовит новое обострение на фронте.

"В случае полномасштабного вторжения, армии РФ и пророссийским боевикам придется вести огонь по позициям ВСУ, где очень вероятно могут находиться и военнослужащие США, Канады или Великобритании. Гибель или даже ранение хоть одного иностранного военного неминуемо повлечет за собой бурю социального возмущения в этих странах, приведет к росту антироссийских протестов и активизации еще большей санкционной политики в отношении РФ", – отмечает эксперт.

Кроме того, это может полностью убрать все существующие политические препятствия, на пути передачи Украине наступательного вооружения в практически неограниченном количестве.

Осталось дело за малым, добиться официального согласия этих стран на размещение своих военных в непосредственной близости от линии разграничения.

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