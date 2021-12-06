Резников заговорил об иностранных военных в городах Украины: что думают эксперты

Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне скопления российских войск у украино-российской границы призвал США, Канаду и Великобританию направить в Украину дополнительно военных инструкторов (500 человек), развернув их в местах, где увидела бы РФ. Среди таких назвал Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одессу, остров Змеиный.
Алексей Резников - фото: Офис президента
Эксперты оценили это заявление для издания "Комментарии".
Главе Минобороны следовало бы довести до населения Украины план касательно неотложных мероприятий по повышению обороноспособности страны в целом и боеспособности ВСУ на опасных направлениях
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов признался:
"С моей точки зрения, позорным выглядит недавний призыв министра обороны Украины Резникова к представителям США, Канады, Великобритании в стиле: дайте нам ваших солдат (военных инструкторов), чтобы они стали щитом перед российскими войсками. И это делает министр обороны!"
По мнению Олега Жданова, главе Минобороны следовало бы довести до населения Украины план касательно неотложных мероприятий по повышению обороноспособности страны в целом и боеспособности ВСУ на опасных направлениях.
"Резников должен был сказать: "У нас осталось меньше двух месяцев до вероятного российского вторжения. Нам важно доукомплектовать до штата военного времени воинские части, провести ряд учений по оборонительной тематике, перебросить ближе к границам войска на самых опасных направлениях – белорусском, харьковском, донецком, одесском". Это было бы политическое заявление главы МО суверенного государства, – отмечает военный эксперт. – А так это выглядит как строчка из песни Высоцкого: "спасите наши души, мы тонем от удушья". Стыдно, просто стыдно. И нам уже посылают сигналы в стиле: спасение утопающего – дело рук самого утопающего".
Гибель или даже ранение хоть одного иностранного военного неминуемо приведет к росту антироссийских протестов и активизации еще большей санкционной политики в отношении РФ
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассматривает данное заявление Резникова с позитивным оптимизмом.
"Могу пояснить его как желание Украины максимально подтянуть США, Канаду и Великобританию к существующей линии разграничения с ОРДЛО либо возможной линии соприкосновения, в случае вторжения РФ, – поясняет эксперт. – Очевидно желание России любыми путями, в том числе и насильственным, заставить Украину вести прямые переговоры с Л/ДНР, а также неукоснительно выполнять невыгодные нашей стране Минские соглашения".
Поэтому, подчеркивает Иван Ступак, вероятно, что с этой целью руководство РФ намеренно готовит новое обострение на фронте.
"В случае полномасштабного вторжения, армии РФ и пророссийским боевикам придется вести огонь по позициям ВСУ, где очень вероятно могут находиться и военнослужащие США, Канады или Великобритании. Гибель или даже ранение хоть одного иностранного военного неминуемо повлечет за собой бурю социального возмущения в этих странах, приведет к росту антироссийских протестов и активизации еще большей санкционной политики в отношении РФ", – отмечает эксперт.
Кроме того, это может полностью убрать все существующие политические препятствия, на пути передачи Украине наступательного вооружения в практически неограниченном количестве.
Осталось дело за малым, добиться официального согласия этих стран на размещение своих военных в непосредственной близости от линии разграничения.
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