Переговоры - унижение для Москвы: Путину нужен кусочек победы, но США торгуют воздухом

Прямые переговоры США и страны-агрессора РФ, которые состоялись в Саудовской Аравии — это "архимерзкое зрелище". Однако самое интересное, что они при этом бесполезны для России. Ведь США в одиночку не способны обеспечить российскому правителю Владимиру Путину то, на что он рассчитывает. Об этом 18 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение получившего украинское гражданство российского публициста Александра Невзорова.

Путин не сможет получить желаемых для себя условий мира в Украине путем двусторонних переговоров, считает Невзоров. Коллаж: "Коментарии"

"Зрелище, конечно, архимерзкое, но пора бы привыкнуть к тому, что история состоит из крутых, а порой и тошнотворных поворотов. Более того, она не обещала щадить чьи-либо чувства. Да, тусовка в Эр-Рияде унизительна для Москвы, и позорна для США", — высказался публицист.

Он считает, что "потешного в этих переговорах еще больше, чем гадкого". Потому что поспешность, с которой Кремль "переобулся" и пошел навстречу ранее "враждебной" Америке, выдает бедственное положение РФ, полагает Невзоров.

"То, с какой бешеной скоростью русские людоеды засуетились и кинулись "договариваться", лучше тысячи слов говорит о трагическом положении Москвы и о том, что она видит все свои "тупики". И готова на все, чтобы купить любой, даже иллюзорный "кусочек победы", — добавил он.

По версии Невзорова, Россия останется ни с чем, потому что в реальности Трамп ничего не может предложить Путину.

"Самое смешное в этой стрелке, это то, что Штаты, по своей привычке, торгуют воздухом. Они продают, то, чем не обладают. В их карманах и папках нет того самого "кусочка" о котором их молят ослиные глазки Лаврова. Ничто не может быть решено без Европы", — подытожил публицист.

Как писал портал "Комментарии", переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии. В то же время Лавров заявил, что трехэтапный план мира в Украине по схеме "прекращение огня — выборы — подписание мира", о котором, по данным СМИ, говорили на встрече в Эр-Рияде — фейк.

Российская делегация на переговорах в Саудовской Аравии предложила США свои природные ресурсы. Также шла речь о том, что Штаты благодаря РФ могут получить лучшие условия для доступа к Арктике. Это произошло на фоне того, что задуманная Трампом грабительская сделка по природным ресурсам Украины забуксовала. Об этом портал "Комментарии" сообщил 18 февраля со ссылкой на The Moscow Times. Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересована в совместных с США проектах в Арктике, заявил перед началом переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.