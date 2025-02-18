logo

BTC/USD

95846.20

ETH/USD

2725.84

LTC/USD

136.20

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Не Украина: СМИ выяснили, что было на кону во время встречи Лаврова и Рубио (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Украина: СМИ выяснили, что было на кону во время встречи Лаврова и Рубио (ФОТО)

Россия пыталась "купить" США доступом к своим полезным ископаемым и не только

18 февраля 2025, 16:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Российская делегация на переговорах в Саудовской Аравии предложила США свои природные ресурсы. Также шла речь о том, что Штаты благодаря РФ могут получить лучшие условия для доступа к Арктике. Об этом портал "Комментарии" сообщает 18 февраля со ссылкой на The Moscow Times.

Не Украина: СМИ выяснили, что было на кону во время встречи Лаврова и Рубио (ФОТО)

Переговоры США и РФ строились вокруг экономической выгоды. Фото: МИД РФ

"Пока президент Украины Владимир Зеленский раздумывал о подписании соглашение с США по полезным ископаемым, Кремль предложил администрации Дональда Трампа сделку по российским природным ресурсам", — пишет издание.

Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересована в совместных с США проектах в Арктике, заявил перед началом переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

По словам Дмитриева, одного из трех делегатов, выбранных Владимиром Путиным для встречи с американцами в Эр-Рияде, в Москве считают важным возобновление экономического сотрудничества с США. У крупных нефтяных компаний из Штатов в России был "очень успешный бизнес", сказал Дмитриев. Он добавил, что в РФ верят, что в какой-то момент они вернутся, "потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?".

По данным Дмитриева, американские компании якобы потеряли 300 млрд долларов (цифра подозрительно совпадает с суммой замороженных российских активов на Западе) от санкций против России, а администрация Джо Байдена "давала очень много неправильных посылов" о состоянии российской экономики.

Российское издание "Система" публикует еще одно подтверждение того, что "арктическая" тема могла быть предметом разговора между РФ и США. Журналисты обнаружили, что в составе российской делегации на переговорах с США присутствовал специалист по Арктике. Так, на одном из видео  российского МИД со встречи в Эр-Рияде можно заметить советника-посланника посольства России в Канаде Владимира Проскурякова, который специализируется на Арктике. Сообщается, что в 2021 году Проскуряков участвовал в конференции СПбГУ по российско-канадскому сотрудничеству в арктическом регионе, отметили журналисты.

Помимо специалиста по Арктике, на встрече присутствовал замдиректора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Дмитрий Балакин, добавила "Система". А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отправленный Путиным на переговоры в Эр-Рияд (хотя на фото и видео его нет за столом в составе делегации), заявил, что Москва передала Вашингтону ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере.

"Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее", сказал Дмитриев. 

Как писал портал "Комментарии", переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии. В то же время Лавров заявил, что трехэтапный план мира в Украине по схеме "прекращение огня — выборы — подписание мира", о котором, по данным СМИ, говорили на встрече в Э-Рияде — фейк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/30236
Теги:

Новости

Все новости