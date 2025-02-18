Трамп может отдать приказ на ликвидацию Путина: что известно

Стиль президента США Дональда Трампа таков, что он не постесняется отдать приказать на уничтожение российского правителя Владимира Путина. Об этом 18 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение, которое высказал политический консультант Тарас Загородний в эфире телеканала "Киев24"

Путину есть смісл беспокоиться: он не представляет ценности для Трампа, считает Загородний. Фото: пресс-служба Кремля

По мнению Загороднего, Путин Трампу "вообще не нужен". Политтехнолог указывает, что Трампу, по сути, "нечего дать Путину".

"Может ли он отдать ему Запорожье, Херсон, Донецкую область? Может ли запретить Украине бить украинским оружием по РФ? Конечно нет", — считает он.

Помимо большого количества заявлений, нет пока признаков послаблений для Путина, ни одна санкция не снята, наоборот растет давление, подчеркивает Загородний.

Что касается тезисов президента Украины Владимира Зеленского, который высказывается в ключе "США хотят угодить Путину", то этот нарратив для международной аудитории, а не для украинцев, считает политтехнолог.

Читайте также на "Комментариях" — у президента США Дональда Трампа есть инструмент, который способен заставить российского правителя Владимира Путина пойти на уступки. Это поставки современных ракет, способных достать российского диктатора и его окружение. Такое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман. Он утверждает, что для Путина самый главный приоритет — его собственная безопасность. Поэтому "Томагавки" бы сработали, а может, даже просто намек на возможность их передачи.

"Можно представить себе, чтобы было бы с трусоватым российским диктатором, если бы Трамп пригрозил чем-то реально опасным. Путин, как и вся его верхушка, больше всего трясется за свою шкуру - это его слабое место, вот по нему и надо было бить", — убежден Эйдман.

Он полагает, что, имея американские "Томагавки", украинцы могли бы реально угрожать жизни правителя РФ и его окружения, например, попытаться накрыть Путина в одной из его резиденций.