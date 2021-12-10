Оживут ли переговоры по Донбассу после встреч Байдена с Зеленским и Путиным: анализ ситуации

Несмотря на состоявшиеся на этой неделе переговоры президента США Джо Байдена с главами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, сдвинуть с мертвой точки Минский процесс не удалось. На странице в Facebook украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщается, что РФ отклонила все инициативы по прекращению огня, разблокированию обмена пленными и работы КПВВ.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Что это значит? Переговоры ничего не дали? Или идут дальнейшие торги? Когда и при каких условиях могут начаться реальные подвижки по "донбасскому кейсу"? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

До нового года всё будет носить ситуативные характер, а вот после мы можем увидеть какие-то новые подходы и серьезные изменения в ракурсе урегулирования конфликта

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поясняет:

"Подвижек сейчас и не может быть по простой причине. Любые уступки, даже минимальные, со стороны РФ будут выглядеть как "прогиб" Путина после разговора с Байденом. Ему нужно выждать какой-то период времени, хотя бы несколько недель, растянуть до Нового года всю эту историю... А потом уже можно идти на какие-то минимальные уступки. Поскольку имидж, который себе формирует Путин – имидж человека, который навязывает свою позицию, с которым все хотят поговорить. Хоть, по сути, он сам набивается на подобные разговоры, гоняя туда-сюда войска по своей стране и постоянно угрожая Украине".

Подвижки, по мнению эксперта, станут более возможны и после переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном (сегодня они, кстати, состоялись в телефонном режиме, но нужна очная встреча) и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Если эти встречи, как планируется, состоятся на следующей неделе, то я не исключаю определенных сдвигов в переговорном процессе, – говорит Игорь Рейтерович. – Возможно новогодне-рождественское перемирие, в чем объективно заинтересованы все. Если будет затишье, могут разблокировать и КПВВ. Ну и, вполне вероятен небольшой обмен пленными. Но, подчеркиваю, осторожное начало таких подвижек возможно после личной встречи Зеленского с Макроном и Шольцем, после паузы для российской власти (чтобы "сохранить лицо"), а также понимания того, какой формат для себя избрали США в качестве включения в формат урегулирования конфликта на Донбассе. И к каким уступкам, компромиссам будут склонять Украину".

Эксперт считает, что до нового года всё будет носить ситуативные характер, а вот после мы можем увидеть какие-то новые подходы и серьезные изменения в ракурсе урегулирования конфликта.

Минский процесс не двигается с мертвой точки по той причине, что официальный Киев не хочет выполнять политическую часть этих договоренностей

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес прогнозирует, что реальных подвижек нам ждать еще долго.

"Понятно, что не могла ТКГ так быстро отреагировать на переговоры Байдена с Путиным и Зеленским. Даже если бы эти переговоры завершились конкретным результатам. А на них, по сути, договорились договариваться, – отмечает Энрике Менендес. – С моей точки зрения, Минский процесс не двигается с мертвой точки по той причине, что официальный Киев не хочет выполнять политическую часть этих договоренностей. А чтобы это случилось, нужны прямые переговоры между Украиной и РФ, Украиной и самопровозглашенными республиками. Как минимум, чтобы разблокировать переговорный процесс, Украина должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в рамках Парижского саммита нормандской четверки в декабре 2019 года. Включая имплементацию формулы Штайнмайера. И это будет уже предметный разговор".

Эксперт считает, что вряд ли случайно незадолго до переговоров Байдена с Путиным и Зеленским российский МИД опубликовал дипломатическую переписку между РФ, Францией и Германией.

"Там представлена довольно четкая позиция России: пока не будет прямых переговоров между Киевом с Донецком и Луганском, а также согласия украинской власти изменить Конституцию для особого статуса ОРДЛО, всё будет заблокировано. Потому вопрос риторический – когда это случится, когда будут созданы для этого условия, когда это осознает как украинское общество, так и украинская политическая элиты. Пока они не демонстрируют такой готовности. Видимо, предстоит еще большая работа в этом направлении", – резюмирует Энрике Менендес.

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