От 10 лет: боевики на Донбассе готовят несовершеннолетних для участия в боевых действиях (Фото)

Российские оккупационные войска и боевики незаконных вооруженных формирований в отдельных районах Донецкой области готовят к будущему участию в боевых действиях несовершеннолетних возрастом от 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Фото: ОГПУ

В частности, боевики учат детей стрельбе и рассказывают им искривленную историю событий войны на Донбассе. В соответствии с имеющимися фактами, в Офисе Генпрокурора открыли уголовное производство из-за факта втягивания детей в военный конфликт.

Следователи ОГПУ установили, что начиная с 2017 года боевики "ДНР" привлекали в "псевдопатриотические кружки" детей в возрасте от 10 до 17 лет, чтобы готовить их к участию в боевых действиях против Украины в будущем.

Отмечается, что детей учили стрельбе из автомата Калашникова и крупнокалиберного оружия, а также вкладывали в сознание несовершеннолетних искривленную информацию о том, что происходит в Украине.

Следствие отметило, что в целом на оккупированных территориях действует более 10 таких "военных кружков". Под данным прокуратуры, с начала войны на Донбассе, боевики втянули в конфликт более сотни детей.

По факту расследование открыто уголовное дело по статье 304 УК Украины (Привлечение несовершеннолетних к противоправным действиям). За это грозит срок от 4 до 10 лет лишения свободы.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

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