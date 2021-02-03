Стало известно, кто не попадет под амнистию после освобождения Донбасса

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников детально рассказал о том, кто не будет иметь возможности попасть под амнистию после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

Амнистия на Донбассе. Фото: ТСН

Он отметил, что люди, которые прямо работали на оккупантов, могут быть поражены в правах. Также некоторые категории людей точно не попадут под амнистию.

Резников сказал, что в Законе о "Переходном периоде" зафиксируют отдельные категории граждан, на которых точно не будут распространиться условия амнистии.

Среди таких лиц будут те, кто совершил военные преступления, которые попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда; люди, совершившие тяжкие преступление, за которыми последовала гибель пострадавших; люди, совершившие преступления в отношении жизни, достоинства и свобод граждан, а также против мира и безопасности.

Министр уточнил, что тут речь идет о преступлениях, которые повлекли за собой конкретные жертвы среди граждан.

В основу документа были заложений международные правовые принципы и принципы Организации объединённых наций. Это сделали для подчеркивания превалирования принципов международного права над внутренним.

Резников подчеркнул, что люди, которые работали на оккупантов, но не совершали преступлений, не будут попадать под уголовное преследование, однако это не отменяет того факта, что они не будут поражены в правах.

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