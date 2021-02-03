Российская вакцина в ОРДЛО: помощь РФ или пропаганда Кремля

В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что начали вакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник V". При этом представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что никаких поставок "Спутника V" на оккупированные украинские территории не будет осуществлено. О том, какие игры ведет Кремль в ситуации с вакцинацией и почему официальный Киев не привлекает внимание международной общественности рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Кампания по вакцинации имеет признаки пропаганды"

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш считает, что кампания по якобы вакцинации — скорее пропагандистская, чем медицинская.

"Нужно обращать внимание, что ни в одном сообщении не указано количество вакцины, якобы прибывшей в партии, которую распиарили. Также интересно, что на сайте одного из ресурсов ОРДО приводятся факты, что вакцинация противопоказана людям, которые переболели ковидом-19. А на сайте "Спутника V" в РФ нет такого противопоказания. Похоже, что "власти", по крайне мере, ОРДО специально ограничивают количество людей, которые могут обратиться за вакциной. Понимают, что объемы не могут удовлетворить спрос", — отмечает Сергей Гармаш.

Он подчеркивает, что около половины населения было инфицировано ковидом-19 только в так называемой "ДНР". Такой вывод можно сделать, анализируя открытые источники информации.

"В частности, тот факт, что в среднем около 50% тестов, которые там сдавали, были позитивными. А ведь многие люди не сдавали тесты. Учитывая, что всего одна лаборатория в Донецке — на 2,5 млн населения ОРДО, многие не знают, был у них ковид или нет. Они тоже фактически отсекаются", — подчеркивает Сергей Гармаш.

На пропагандистский характер кампании, по его словам, указывает и то, что еще до ее начала была информация — оккупантам важно начать вакцинацию раньше, чем в Украине.

"Учитывая, что в Украине пока нет какой-либо вакцины вообще, делать заявления в стиле "не вакцинируйтесь!" было бы, наверное, неэтично, — считает Сергей Гармаш. — К тому же, пока рано делать выводы. Вакцинация в ОРДЛО началась только с 1 февраля, нужно изучить вопрос, а потом реагировать. Фактически, кроме фото, где укололи неизвестно чем Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин – ред.), у нас нет другой информации".

"Информация по вакцинации в ОРДЛО достаточно противоречива"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко подчеркивает: "Украинская власть пока не озвучивала даже отдаленных планов по вакцинации населения неподконтрольных территорий – к примеру, с их выездом на подконтрольную. То есть, украинцы, которые волей случая оказались на другой стороне, могут вообще не получить доступа к вакцине в силу статуса территорий и отсутствия международной субъектности их руководства. С этой точки зрения поставки российской вакцины однозначно будут рассматриваться частью местного населения как благо. Поэтому в рамках реинтеграции стоило бы предусмотреть и этот момент".

Информация о том, что происходит с вакцинацией населения ОРДЛО, достаточно противоречивая, отмечает эксперт УИП.

"Если представители Российского фонда прямых инвестиций заявляют, что поставок российской вакцины в ОРДЛО не планируют, то российские СМИ сообщают о старте вакцинации там "Спутником V". И заявляют, что в ОРДЛО поставят не менее 135 тыс. доз вакцины. Но вопрос того, кто занимается поставками вакцины, если они действительно ведутся, пока открыт", — говорит Ева Антоненко.

В контексте темы вакцинации ОРДЛО она напоминает, что на минувшей неделе в Донецке состоялось мероприятие "Русский Донбасс", на котором присутствовала главред Russia Today Маргарита Симоньян.

"Хотя российская власть официально открестилась от происходившего, редактор одного из ключевых информационных ресурсов страны вряд ли присутствовала там без согласия на то центральных властей, — отмечает Ева Антоненко. — И в этом случае, и в случае с вакциной прослеживается одна тенденция: с одной стороны, в России официально заявляют, что выступают за реинтеграцию ОРДЛО в Украину, а с другой – неофициально продолжают производить поддержку территорий, выдавать паспорта и т.д.".



По мнению эксперта, происходящее можно рассматривать не только как инструмент давления на Украину в переговорном процессе (хотя и это имеет место быть), но еще и как способ уменьшить скепсис части населения ОРДЛО относительно перспектив региона.

"Кроме того, это однозначный посыл Украине: если не активизируется реальная реинтеграция, территории продолжат сближение с РФ", — резюмирует эксперт УИП.

Как сообщал портал "Комментарии", представители непризнанных Минздравов так называемых "ДНР" и "ЛНР" продвигают в массы российскую вакцину "Спутник V". Между тем первые партии вакцины должны были поступить на оккупированную территорию еще в январе. Суммарно на подконтрольной российским боевикам территории ожидается поставка более 135 тысяч доз вакцины.

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